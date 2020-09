Stand Up Paddle Elfstedentocht zaterdag van start

FRYSLAN - It giet oan! De Stand Up Paddle Elfstedentocht start aanstaande zaterdag in haar NON-Stop versie, om vanaf woensdag 9 september opgevolgd te worden door de 5 daagse versie van de tocht der tochten.

In deze versie van de Elfstedentocht zullen de in totaal 65 atleten de 220 kilometer staand af leggen op een board.

Trots en opgelucht is de Stichting Stand Up Paddle dat ondanks alles de tocht mag doorgaan. De stip op de horizon werd steeds dikker, zowel voor de organisatie en nog veel meer voor de atleten. Want dat er naar dit evenement ieder jaar weer naar toegeleefd wordt, dat is wel duidelijk. Al 12 jaar lang is dit voor veel stand up peddelaars de grootste uitdaging die ze ooit gaan doen. Toch zijn er ook ‘gekken’ die het niet kunnen laten om ieder jaar weer terug te komen.

Internationale tintje

Het internationale tintje wat altijd aan het evenement vast hangt, is door Covid-19 wat afgezwakt. Normaal kwamen er tegen de 30 verschillende nationaliteiten om de Friese Elfsteden te bewonderen vanaf hun board. Desondanks komt de totale groep toch nog uit op elf verschillende landen, de piek zit hem natuurlijk in ons eigen land! Want wat heeft de stand up paddle sport een groei spurt beleefd dit jaar. Vanuit de stichting een prachtig gezicht om te zien!

Voor jongere generatie die nog niet met de sport kennis hebben gemaakt is er in iedere ‘finish stad’ de mogelijkheid om via hun basisschool een SUP clinic te volgend. Deze worden sinds 2009 altijd gratis aangeboden door de stichting.

Schoonmaak van de waterwegen

Normaal is Anne-Marie Reichman, de bedenkster van deze Elfstedentocht versie, altijd terug in Friesland tijdens het evenement. Geboren in Tietsjerk, maar nu al jaren woonachtig op Maui. Ze kan helaas dit jaar vanwege de reis restricties niet over komen. Zij houdt zich niet alleen bezig met de visie van het evenement, maar steekt ook graag de handen uit de mouwen om tijdens het peddelen van de Elfstedentocht de waterwegen schoon te maken. Nu zal zij zich vanaf Maui hiermee bezig houden en ervoor zorgen dat op allerlei andere plekken in de wereld de waterwegen tijdens het peddelen worden opgeruimd.

De SUP 11-City Tour - NON-Stop Race

Het evenement is opgedeeld in twee verschillende evenementen. Het weekend van 5 en 6 september zal er door 15 ‘solo-atleten’ en 5 teams gestreden worden om de Elfstedentocht zo snel mogelijk in één keer af te leggen. Dit moet in minimaal 36 uren voor de dames en de heren moeten dit in 34 uur doen. De verwachting is dat de snelste rond de 24-26 uur erover zal doen. Dit houdt in dat er niet geslapen wordt en er minimaal gestopt zal worden.

De start vindt plaats bij de cruiseschepen kade ter hoogte van de Snekertrekweg 27 te Leeuwarden op zaterdagochtend 5 september. Dit zal op verschillende momenten zijn: 7:00 / 8:00 / 10:00 of 12:00 uur, afhankelijk van de snelheid die men denkt te gaan peddelen. Zondag 6 september zal er vanaf 13:00 tot ’s avonds laat gefinisht worden ter hoogte van de Snekertrekweg 27 te Leeuwarden.

De SUP 11-City Tour - 5 Daagse Race

Vanaf dinsdagmiddag 8 september verschijnen de 5 daagse atleten op het toneel van het evenement. De registratie vindt dan plaats, zodat de groep van 55 atleten op woensdagochtend vanaf 9:00 uur kunnen starten in de Prinsentuin, ter hoogte van de Wissesdwinger 1 in Leeuwarden. Op de eerste dag is het eindpunt Sloten, vlak voordat men gaat finishen is het altijd spannend hoe het Slotermeer erbij ligt. Iedereen hoopt erop dat de wind zal meevallen.

Dag twee zal vanaf Sloten naar Workum gepeddeld worden. Voor velen het mooiste stukje van de hele tocht, De Luts vanaf Balk!

Vanuit Workum zal er op dag drie via Bolsward naar Harlingen gepeddeld worden, het laatste stuk op het kanaal richting Franeker is een mooie test voor iedereen.

De ‘hel van het noorden’ is op zaterdag 12 september aan de beurt, dan zijn er nog eens tien extra atleten bijgevoegd aan de groep. De finish zal in Dokkum zijn bij de van Kleffenstraat onder toeziend oog van de molens in de binnenstad. Voor de buitenlanders het ultieme Nederlandse gevoel! Zondag start men vanaf 10:00 uur met meer dan 100 atleten aan de start! De groei van de sport is duidelijk zichtbaar.

Vanaf 13:00 uur zullen de eerste finishers binnenkomen in de Prinsentuin, ter hoogte van de Wissesdwinger 1 weer aankomen in Leeuwarden. Hier zullen de 5 daagse atleten het felbegeerde SUP Elfsteden kruisje in ontvangst nemen.