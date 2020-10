Sponsoren Friso Bouwgroep en Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland blijven VC Sneek trouw in roerige coronatijd

SNEEK-Zaterdag 3 oktober begint het nieuwe Eredivisievolleybalseizoen met het eerste optreden van VC Sneek tijdens de Supercup. Net als andere jaren spelen de dames met de namen van de hoofdsponsoren Friso Bouwgroep en Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland op het wedstrijdtenue. Voor veel sportclubs zorgt corona voor een flinke financiële tegenvaller. Ook bij VC Sneek is dit voelbaar. De dankbaarheid voor de aanhoudende steun van sponsoren is dan ook groot

“Al vele jaren en met name tijdens de coronatijd mogen wij ons buitengewoon gelukkig prijzen met de betrokkenheid en trouwe steun van onze hoofdsponsoren!”, aldus voorzitter Johan de Visser.

De strijd om de Supercup wordt dit jaar eenmalig volgens het final four format gespeeld omdat er door vroegtijdig eindigen van het volleybalseizoen geen team officieel landskampioen werd. Naast bekerwinnaar Sliedrecht dingen ook de drie beste teams uit de kampioenspoule mee naar de Supercup. De Sneker dames zijn erop gebrand om de cup mee naar Sneek te nemen!

VC Sneek verwacht ook in het rode thuisshirt met de traditionele pompeblêden weer een rol van betekenis te kunnen spelen in de competitie. Zolang de coronasituatie het toelaat, speelt VC Sneek zondag 11 oktober om 16.00 uur de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Weliswaar zonder publiek maar voor de liefhebber thuis vanaf de bank te volgen via een livestream.