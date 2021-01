Sneker Hessel Steegstra naar WK voetbal in Qatar

SNEEK-Grensrechters Hessel Steegstra uit Sneek en Mario Diks uit Leeuwarden zullen vlaggen op het WK voetbal voor clubteams in Qatar. Beide Friese grensrechters zijn de vaste assistenten van scheidsrechter Danny Makkelie. Van alle continenten wordt er maar één scheidsrechter uitgenodigd. En dus is Steegstra maar wat trots op de uitnodiging. "Dit is één van de toernooien die in het rijtje van 'hoogst haalbare toernooien' hoort."

Hessel Steegstra is door het dolle met de uitnodiging voor het WK in Qatar. "Dit is fantastisch. Dit toernooi kun je vergelijken met de voorselectie van een WK. Hiermee kunnen we ons in de kijker spelen." Het wereldkampioenschap voor clubteams begint op 1 februari. Voordat het zo ver is, moet het arbitraire trio eerst in training. "We gaan op 25 januari die kant op. Dan hebben we eerst een week lang voorbereidingen op de arbitrage tijdens het toernooi. We krijgen instructies van de FIFA en we houden praktijktrainingen om situaties te oefenen."

Strenge coronamaatregelen

Vanwege het coronavirus heeft de FIFA strenge maatregelen aangekondigd. "We worden om de paar dagen getest. Ook van tevoren moeten we ons laten testen. In Qatar is het gebruikelijk om op het vliegveld te worden getest. Ook moeten we een app downloaden op onze telefoon om in de gaten te houden of we in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is. Zonder al die maatregelen is dat gewoon onmogelijk. Het is niet anders."

Ook de Nederlandse scheidsrechters Kevin Blom en Jochem Kamphuis zijn van de partij. Zij staan echter niet op het veld, maar zijn actief als videoscheidsrechter.