Sneker dient Snekers genadeklap toe

Dat de ausputzer gistermiddag na een overtreding op Erolind Derguti één van zijn vaardigheden i.c. het nemen van strafschoppen mocht tonen, was overigens discutabel, net zoals de tweede gele kaart voor Tom Arissen zwaar bestraft was en derhalve voer voor discussie was. De thuisclub had daar echter maling aan, want na de "pengel" en na de rode kaart voor Arissen was de wedstrijd gespeeld en mocht Buitenpost zich de winnaar van de nieuwe Friese derby noemen.

Die derby begon overigens vrij tam en het was dan ook opmerkelijk dat in die fase zowel Bernd Douma als Tom Arissen tegen een gele prent aanliep. Het waren eigenlijk de meest noemenswaardige feiten in een openingsfase die verder alleen via een half kansje voor Danny Broersma en een vrije trap van de al genoemde Douma een beetje opwinding opleverde.



Na een klein half uur kwam ONS Sneek meer aan keu, maar veel meer dan een gevaarlijke situatie bij een hoekschop leverde de dadendrang van oranje niet op, al moest doelman Kevin van der Meulen een paar minuten voor rust nog wel een keer flink aan de bak om de Snekers van scoren af te houden.

Dat laatste moest zijn collega even daarvoor aan de andere kant ook, toen oud-ONS'er Rolf Dijk zijn spits in stelling bracht. De inzet van Erolind Derguti miste echter kracht en precisie, waarna Van der Dam op slag van rust bij werd verrast door een bal in de korte hoek van Dijk. Bijna, want de Sneker goalie voorkwam uiteindelijk wel dat zijn ploeg met een vervelend gevoel richting de thee zou gaan.



Direct na de thee liet ONS Sneek een paar maal zijn tanden zien, maar de door Huisman de Jong geleide defensie bleef zonder kleerscheuren, zulks in tegenstelling tot die in het oranje. In minuut 55 liet Rick Boyer zich namelijk de bal ontfutselen, waarna Rik Weening met een afgemeten voorzet Rolf Dijk in staat stelde om van dichtbij de openingstreffer binnen te tikken. Daarmee deed Dijk zijn oude ploeg pijn en die was op dat moment ietwat tegen de verhouding in. Die verhouding werd daarna ook niet meer hersteld, ook al omdat doelman Van der Meulen een inzet tot hoekschop verwerkte en omdat Huisman de Jong ten koste van een overtreding en een gele kaart de angel uit een Sneker aanval haalde.



Diezelfde Huisman de Jong verdubbelde een aantal minuten later de marge, toen hij van elf meter mocht aanleggen en dat is een klusje waar je doorgaans wel je geld op kan zetten. Zo ook deze keer, want de ausputzer schoot de strafschop vlekkeloos binnen. De beslissing om een "pengel" toe te kennen was daarentegen minder vlekkeloos, want de vermeende overtreding op Erolind Derguti was er eerder buiten dan binnen en rijp voor een nadere analyse door de VAR.



Die bleef ook uit toen Tom Arissen even later tegen zijn tweede kaart aanliep. Die prent was op zich niet inconsequent, maar wel één uit de categorie "behoorlijk overdreven" en dat gold eigenlijk ook voor de kaart die de ONS-middenvelder vroeg in de wedstrijd in ontvangst mocht nemen. Daarmee werd de ploeg van trainer Jan Vlap de mogelijkheid ontnomen om nog in de achtervolging te gaan en werd het voor oud Sneker Robin Huisman de Jong een speciale middag, al gold dat ondanks de nederlaag ook voor ONS-verdediger Glenn Buma, want als "leerling" voetballen tegen "de meester" is toch ook heel speciaal.

Buitenpost - ONS Sneek 2-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Rolf Dijk (55.), 2-0 Robin Huisman de Jong (68.-pen.)

Scheisrechter: R. Meilink

Gele kaart: Bernd Douma, Danny Boersma, Robin Huisman de Jong (Buitenpost), Gabrël Fernando (ONS Sneek)

Rode kaart (2x geel): Tom Arissen (ONS Sneek)

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen, Durk de Haan, Robin Huisman de Jong, Bernd Douma, Halbe Elsenga, Willem de Boer, Danny Boersma, Jorrit Terpstra (78. Wim de Vries), Rolf Dijk, Erolind Derguti en Rik Weening (70. Joran Olijve)

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam. Rick Boyer, Gabriël Fernando, Patrick van der Veen, Jordy den Hoedt (66. Glenn Buma), Tom Arissen, Wesley Tankink, Kevin Mennega, Han van Dijk, Ruendel Martina (78. Mark Westra) en Max de Boom (66. Rico Cordes)

Bron: https://pengel.weebly.com/