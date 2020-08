Sneek Wit Zwart ZM verliest met 0-1 oefenpot van Drachten

SNEEK- Na het verlies van afgelopen vrijdag moest Sneek Wit Zwart ZM gisteravond opnieuw een nederlaag incasseren. Deze keer was Drachten dat vorig seizoen onder leiding van Sido Postma bij de herintreding in de tweede klasse onder andere van LSC 1890 won, net te sterk en evenals tegen "the Blues" bedroeg het verschil onder de streep slechts één treffer.