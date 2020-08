Sneek Wit Zwart zet eerste stap

Trainer Hans de Jong had ten opzichte van de oefenwedstrijd tegen Be Quick Dokkum zijn basis op een aantal plekken gewijzigd en op het middenveld een basisplaats ingeruimd voor Wesley Lohman en Kevin Meijer. Nadat een laag genomen hoekschop net naast de paal van de Balkster veste belandde en de daaropvolgende corner over alles en iedereen over de achterlijn ging, zagen zij dat na een interceptie een aanval van het fysiek sterke Balk op niets uitliep.

Niets was ook het eindresultaat toen Gerben Visser even later op de paal kopte en de bal in de rebound over de doellijn werd gewerkt. Waarom de arbiter die treffer annuleerde, was voor velen een vraagteken, maar nadat een vrije trap van Balk zonder gevolgen bleef en doelman Klaas Boersma bij een steekpass op tijd zijn goal uitkwam, speelde het hiervoor genoemde leesteken in minuut vijftien geen enkele rol. Zowel op de voorzet van Davey Lohman als de tegendraadse inzet van Tjisse Kerkstra viel namelijk niets aan te merken (1-0).



Na die voorsprong werd het spel rommeliger en was het aan beide zijden veelal een kwestie van net niet. Zo werd een voorzet van Balk na een slippertje van Yoran Bijlsma gekraakt en ontbrak na een pass van Alwin Velds aan de andere kant bij Gerben Visser de controle. Ook een pass van Kerkstra op diezelfde Visser beschikte evenals een vrije trap van de gasten niet over de vereiste precisie, waarna een inzet vanuit de draai van Davey Lohman van de lijn werd gehaald. Daarmee ontsnapte Balk aan een grotere achterstand, net zoals Sneek-verdediger Martijn Zwaga ontsnapte toen hij zijn opponent onreglementair een halt toeriep en daarna ook nog eens verbaal zijn ongenoegen liet blijken.



Vervolgens kreeg de ploeg uit Gaasterlân na een diepe bal nog een mogelijkheid, terwijl de uitvoering bij een vrije trap van uiterst matig was. Dat laatste was bij een counter van Sneek Wit Zwart ook het geval en dat mocht Gerben Visser zich aanrekenen. Diezelfde Visser was vroeg in de tweede helft echter het goudhaantje, toen hij zich vrij kapte en via een been van een verdediger Sneek's tweede liet noteren.



Die tweede treffer zorgde aan Sneker zijde echter niet voor meer rust. Integendeel, net als in het eerste bedrijf was het daarna vaak een kwestie van net niet. Zo leverde een actie en een inzet van invaller Guido de Weerd niet meer dan een hoekschopr op, terwijl een omhaal van Kerkstra wel wat "oh's en ah's", maar geen rendement teweeg bracht. Dat bleef ook uit, toen aanvoerder Visser uit een voorzet van Kevin Meijer inkopte alsmede bij een kopbal en een schot van middenvelder Wesley Lohman, terwijl het vizier van de captain van de wit-zwarten bij een volgende kopbal evenmin goed stond afgesteld.



​Hoewel Balk in het vervolg steeds vaker in de buurt van doelman Boersma opdook, waren de pogingen van de bezoekers veelal "harmlos". Totdat de ploeg nadat aan de andere kant een leep balletje van Meijer maar net over de dwarsligger verdween, om niets een vrije trap kreeg en doelman Boersma bij de daaropvolgende en toch niet al te lastig schuiver niet zijn beste moment kende (2-1). Daarmee was de wedstrijd opeens weer een wedstrijd en dat vormde voor trainer Jan Bruin aanleiding om drie verse krachten richting het front te sturen.



Dat leverde in de slotfase nog wel een paar mogelijkheden op, maar uiteindelijk wist het nieuwe bloed de Sneker defensie niet meer te verschalken, net zoals Sneek Wit Zwart er in diezelfde tijdspanne niet in slaagde om de marge te injecteren. Zo was een voorzet van Guido de Weerd nadat hij twee man de bal ontfutselde, ondermaats en datzelfde etiket kreeg even later een schot van invaller Fekadu Toussaint mee. Daarna was de Balkster sluitpost net iets eerder bij de bal dan Davey Lohman die in de tweede helft als spits fungeerde en die in de laatste fase met vermoeidheid te kampen had. Dat was waarschijnlijk dan ook de reden dat hij de wedstrijd nadat hij zich fraai had vrij gekapt, met een niet al te beste doelpoging afsloot.



Derhalve bleef het bij 2-1 en daarmee zette Sneek Wit Zwart zoals hiervoor al werd vermeld, de eerste stap richting de KO-fase. Komende zaterdag, wanneer de ploeg in en tegen Hardegarijp aantreedt, kan men met een overwinning de tweede stap zetten en is een plek in de kokertjes zo goed als zeker.

Bron: https://pengel.weebly.com/