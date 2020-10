Sneek Wit Zwart wint Fries onderonsje

In het Friese onderonsje kenden de Snekers trouwens een droomstart, want al in minuut één toverde Matts Bruining de openingstreffer uit zijn rechterschoen en niet lang daarna kreeg de thuisclub een reeks corners. Geen van die spelhervattingen leverde iets op en dat was ook het geval bij de eerste doelgerichte acties van de gasten, waarbij doelman Klaas Boersma de bal steeds eenvoudig kon oprapen.

Zijn collega Thomas Hoekstra moest daarentegen bij een inzet van Tjisse Kerkstra flink aan de bak en diezelfde Kerkstra zorgde na een dik half uur voor de 2-0, toen hij zich door de vijandelijke defensie wurmde en van een metertje of zeven uithaalde. Kort daarop leek de derde Sneker treffer in de maak, maar de omhaal van Gerben Visser miste het doel uiteindelijk ruimschoots.



Even voor de verdubbeling van de marge was Sneek Wit Zwart bij een vrije trap (op de lat) aan de gelijkmaker was ontsnapt en niet veel later bracht een schot dat eigenlijk niet meer dan een schotje was, de Sneker goalie niet echt in problemen, waarna een voorzet vanaf rechts werd gevolgd door één van links en het tot dan toe vrij machteloze Heerenveen zo waar nog een half kansje kreeg.



Na dekpauze zou de ploeg van trainer Niklas Tarvajärvi meer van zich afbijten en dat resulteerde al snel in de aansluiting. Nadat de bal bij een aanval van Sneek Wit Zwart over de achterlijn verdween, kopte Heerenveen uit een vrije trap namelijk de 2-1 binnen. Vervolgens wist Gerben Visser aan de andere kant dat voorbeeld niet te volgen, bleef een onzekerheid in de Feanster-defensie zonder gevolgen en was een opportunistische poging van afstand eigenlijk het vermelden niet waard.



​De gasten deden vervolgens beter hun best om een eervolle vermelding in de wacht te slepen, maar een vrije trap leverde niks op en na een aanval over veel schijven had Boersma weinig problemen met een voorzet vanaf rechts. Vervolgens bleek een door hem in elkaar gemetselde muur van afdoende kwaliteit om een vrije trap te neutraliseren, waarna Visser na slecht uitverdedigen aan Heerenveen-zijde een 100% kans kreeg. De inzet van de "captain" was echter niet venijnig genoeg om doelman Hoekstra te verschalken.



Dat laatste lukte bij opnieuw een opportunistische poging van afstand ook niet, waarna Boersma aan de andere kant na een klutsbal vol aan de bak moest en even later zag, dat bij een tweetal pogingen van afstand de juiste richting ontbrak. Dat alles gebeurde in een fase, waarin Heerenveen het betere van het spel had en waarin de Snekers minder zogvuldig te werk gingen. Niettemin kreeg Sneek Wit Zwart in die fase na een voorzet vanaf links nog een aardige mogelijkheid bij de eerste paal (naast) en hield Hoekstra na een actie van Guido de Weerd maar net een scoringskans uit de boeken.



​Die kans werd even later echter alsnog bijgeschreven en zelfs nog meer dan dat, want na een afgemeten voorzet van Alwin Velds kopte Visser eindelijk zijn eerste van het seizoen binnen (3-1). Daarmee was de wedstrijd beslist, al sputterde Heerenveen nog wel even tegen. In de pogingen van de bezoekers waaronder een vrije trap vanaf de rand van de zestien, zat echter te weinig gif om Boersma nog een keer te verrassen, terwijl Sneek Wit Zwart in diezelfde tijdspanne via Davey Lohman nog bijna een kans op nog een treffers kreeg. Die kans en de 4-1 kwam er echter niet, waarna de derby op een 3-1 zege voor de Snekers leek uit te draaien. Leek, want bij het scheiden van de markt werd de bal op invaller en debutant Robin Semplonius verlengd en die tilde nadat hij Hoekstra had omspeeld, de stand naar 4-1 waarna de goed leidende "scheids" luttele seconden later voor het einde blies.

Sneek Wit Zwart - Heerenveen 4-1 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Matts Bruining (1.), 2-0 Tjisse Kerkstra (32.), 2-1 n.n. (50.), 3-1 Gerben Visser (80.), 4-1 Robin Semplonius (90.+1)

Scheidsrechter: H.M. Gerbrandy

Gele kaart: Hans Semplonius (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Klaas Boersma, Alwin Velds, Yoran Bijlsma, Hans Semplonius, Martijn. Zwaga (46. Nils Bruning), Kevin Meijer, Davey Lohman, Gerben Visser, Matts Bruining, Tjisse Kerkstra (70. Fekadu Toussaint) en Guido de Weerd (88. Robin Semplonius.)

Bron: https://pengel.weebly.com/