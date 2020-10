Sneek Wit Zwart verliest in extra tijd

Sneek Wit Zwart en slotfases zijn in deze competitie tot nu toe niet de meest gelukkige combinatie. Daar waar de Sneker een paar weken terug in "stoppage time" de overwinning door een gemiste penalty misliepen, kreeg men in de topper in en tegen Hoogezand net na het verstrijken van de reguliere speeltijd een treffer en daarmee een nederlaag om de oren.

Daar zag het in den beginne overigens niet naar uit, want de ploeg van trainer Hans de Jong had in het eerste half uur een licht veldoverwicht en kreeg in die fase ook een paar mogelijkheden. Na een overtreding op Davey Lohman was een vrije trap van Gerben Visser net niet venijnig genoeg, waarna de daaropvolgende hoekschop wel gevaar maar geen treffer opleverde. Die bleef ook uit, toen Matts Bruining en Tjisse Kerkstra voor gevaar zorgden en toen topscorer Heine Uuldriks namens de thuisclub naast schoot.

Na dat moment kantelde de wedstrijd enigszins en kreeg Hoogezand wat meer mogelijkheden. Ook daarbij stond het vizier niet op scherp en op slag van rust was dat eveneens het geval bij een kopbal van Kerkstra, al was de afwijking met de lat als spelbreker deze keer slechts marginaal. Het verschil tussen beide ploegen was na rust ook marginaal, al sloeg de thuisclub wel wat meer op de trom. Zo moest doelman Klaas Boersma gestrekt bij een inzet van Justin Slor en mocht de Sneker goalie niet klagen, toen een inzet van Peter van Son buiten zijn bereik op de paal uiteenspatte.



Aan de andere kant leverde een uitbraak van Matts Bruining ook al geen rendement op en ook twee kopkansen van Kerkstra brachten geen klinkende munt in het laatje. Niettemin leek Sneek Wit Zwart de wedstrijd naar zich toe te trekken en al helemaal, toen Felipe Marcel Pinheiro in kort tijdsbestek twee keer geel zag en Hoogezand met een man minder verder moest. Het personele surplus leidde namelijk vrijwel meteen tot een paar kansen, maar beide keren werd het een kwestie van net niet.



Dat laatste was even later ook het geval toen Visser na een aanval over links inkopte, waarna ook de volgende mogelijkheden onbenut bleven. En als je zelf niet scoort, treedt vaak een oude voetbalwet in werking en valt ie aan de andere kant. Zo ook deze keer, want in blessuretijd belandde een uithaal Peter van Son op het aluminium, waarna invaller Julian Fluks van dichtbij de bal tegen de touwen werkte en daarmee bevestigde dat Sneek Wit Zwart en de slotfase zoals hiervoor al werd vermeld, tot nu toe niet het meest gelukkige huwelijk is.



Door dat resultaat verscheen Hoogezand alleen aan kop en zakte Sneek Wit van plek drie naar plek vijf. De Snekers die komende zondag op Tinga als gastheer van Noordster optreden, hebben nu vijf punten minder dan de kersverse alleenheerser uit Groningen.

Hoogezand- Sneek Wit Zwart 1-0 (0-0)



Doelpunten: Julian Fluks (90.+1)

Scheidsrechter: M. Boekholt

Gele kaart: Davey Lohman, Nils Bruining (Sneek Wit Zwart)

Rode kaart (2x geel): Felipe Marcal Pinheiro

Opstelling Sneek Wit Zwart: Klaas Boersma, Alwin Velds, Yoran Bijlsma, Hans Semplonius, Nils Bruining, Kevin Meijer, Gerben Visser, Davey Lohman, Matts Bruining (83. Fekadu Toussaint), Tjisse Kerkstra en Guido de Weerd

Bron: https://pengel.weebly.com/