Sneek Wit Zwart tevreden en niet tevreden

NORG-Nadat Sneek Wit Zwart vorige week met een eclatante overwinning op WVV uit de startblokken kwam, moest de ploeg van trainer Hans de Jong vanmiddag tegen GOMOS met een gelijkspel genoegen nemen. Gelet op het feit dat de Snekers ruim een helft in ondertal speelden, kon men met die remise aan de ene kant tevreden zijn, maar met de strafschop in "stoppage-time" op het netvlies was toch sprake van twee verloren punten.

Tot de rode kaart was de wedstrijd redelijk in evenwicht, maar dat ging niet gepaard met veel vuurwerk, al kwam Sneek Wit Zwart nadat Gerben Visser eerder doelman Melvin Koning op zijn weg had gevonden, wel een keer goed weg. De balans veranderde echter in minuut vijfendertig, toen Ruben Ybema vanwege een vermeende elleboogstoot direct rood zag en Sneek Wit Zwart in ondertal verder moest. Niettemin haalde de ploeg van trainer Hans de Jong de rust zonder kleerscheuren.

Na rust was GOMOS vooral dreigend vanuit standaardsituaties, maar gaandeweg de tweede helft werd het verschil in personele bezetting minder duidelijk en liet Sneek Wit Zwart meer en meer zijn tanden zien. Zo verdween een schot van Kevin Meijer maar net over de kruising en werd een fraaie actie van Guido de Weerd net niet beloond, omdat doelman Koning de bal uit de hoek tikte. Diezelfde keeper hield zijn ploeg op de been, toen hij na een pass van invaller Matts Bruining een inzet van Gerben Visser pareerde en met nog een paar minuten reguliere speeltijd vond Bruining net niet de juiste richting.

Dat gebeurde na een fase waarin de Snekers de betere kansen kregen, al moest men in diezelfde tijdspanne wel alert zijn om niet in de omschakeling te worden verrast. Die verrassing bleef echter uit en zo leek de wedstrijd op een doelpuntloos gelijkspel uit te draaien, hetgeen gelet op de personele omstandigheden een resultaat zou zijn waarmee de Sneker zouden kunnen leven. In blessuretijd kreeg Sneek Wit Zwart na een handsbal echter nog een ultieme kans om de volle buit mee te nemen, doch GOMOS-doelman Koning kwam bij de strafschop in het duel met Tjisse Kerkstra als winnaar uit de strijd, waardoor het eindresultaat vanuit Sneker perspectief toch niet of minder tevreden stemde.



​Door het gelijkspel op sportpark Schapendrift zakte Sneek Wit Zwart dat komend weekeinde thuis de derby tegen Heerenveen afwerkt, naar plek drie en moet men Jubbega en Hoogezand, die beide na twee speelronden nog zonder puntverlies zijn, vooralsnog voor laten gaan.

G.O.M.O.S. - Sneek Wit Zwart 0-0

Scheidsrechter: M.J. Arends

Rode kaart: Ruben Ybema (Sneek Wit Zwart)

Bijzonderheid: Sneek Wit Zwart mist penalty (90.+3.)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Klaas Boersma, Alwin Velds, Yoran Bijlsma, Martijn. Zwaga, Ruben Ybema, Kevin Meijer, Wesley Lohman, Gerben Visser, Davey. Lohman (46. Matts Bruining), Tjisse Kerkstra, en Guido de Weerd

Bron: https://pengel.weebly.com/