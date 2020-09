Sneek Wit Zwart en ING verlengen sponsorcontract

SNEEK- Voetbalvereniging Sneek Wit Zwart en ING blijven na zes succesvolle jaren ook de komende drie jaar samenwerken. Het sponsorcontract met hoofdsponsor ING is per 1 september verlengd. ING verlengt de komende tijd de contracten met meer dan 500 amateurvoetbalverenigingen.

Minimaal 25% van het sponsorbedrag wordt besteed aan meiden- en vrouwenvoetbal. Dit sluit aan bij de doelstelling die de KNVB en ING begin dit jaar hebben uitgesproken om het meiden- en vrouwenvoetbal nóg meer te integreren in de voetbalwereld. Sneek Wit Zwart is blij met het vertrouwen van ING om samen te werken aan de groei van het meiden- en vrouwenvoetbal.

Sneek Wit Zwart gaat voor verdere groei meiden- en vrouwenvoetbal

Het meiden- en vrouwenvoetbal is de afgelopen jaren al volop in ontwikkeling in Nederland. Met onder andere de bijdrage van ING krijgt het meiden- en vrouwenvoetbal de kans om zich ook bij amateurclubs verder te ontwikkelen. Voorzitter Frank Slob: “We zijn ontzettend blij met de verlenging van ons sponsorcontract met ING en kijken uit naar de komende jaren. En natuurlijk dragen wij graag bij aan de verdere ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland. ”

Een groei van 25% naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden en 25% meer vrouwelijk kader bij amateurclubs

De gezamenlijke ambitie van de KNVB en ING is om het meiden- en vrouwenvoetbal nóg meer te integreren in de voetbalwereld. De komende vijf jaar werken beide partijen samen met honderden amateurclubs aan een groei van 25% naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden en 25% meer vrouwelijk kader bij amateurclubs. Steven Sedee, manager sportsponsoring ING: “We zijn er trots op dat we juist in deze tijd de amateurverenigingen kunnen blijven steunen. Zij zijn de basis van het Nederlandse voetbal.

Het is belangrijk voor het succes van het meiden- en vrouwenvoetbal dat de amateurclubs hier ook hun rol in pakken. Zij hebben de kennis, kunde en faciliteiten in huis om meiden- en vrouwenvoetbal aan te bieden en verder te ontwikkelen. Samen met Sarina Wiegman, bondscoach van de OranjeLeeuwinnen, en sinds 14 februari 2020 de ambassadeur van het meiden- en vrouwenvoetbal, willen we het meiden en vrouwenvoetbal de aandacht geven die het verdient”. ING wil daarbij als hoofdsponsor van de KNVB en het Nederlandse voetbal alle voetballiefhebbers (jong en oud, man en vrouw, speler of fan) zo goed mogelijk faciliteren zodat zij dat kunnen doen wat zij het liefste doen: met voetbal bezig zijn.