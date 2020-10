SMHC sluit contract met 5 nieuwe shirtsponsoren

SNEEK- Ondanks dat de hockeywedstrijden vorig seizoen een poos stil hebben gelegen, is er achter de schermen hard gewerkt aan een nieuw beleid voor wedstrijdshirt sponsoring. Naast dat de club, volgens de jeugd, aan een nieuw wedstrijdtenue toe was, werden deze wensen samengevoegd tot één project.

Voor de kledingleverancier is ClubColors gekozen als beste partij voor SMHC. Dit om meerdere redenen zoals een goede webshop, veel ervaring in de hockeywereld, goede referenties en een financieel aantrekkelijk sponsorpakket. ClubColors, is de leverancier van hockeykleding speciaal voor de club gemaakt.

De jeugd is betrokken bij het ontwerp en zelf met een voorstel gekomen. Sophie Oranje heeft het ontwerp gepresenteerd aan het bestuur waar iedereen unaniem akkoord mee is gegaan.

Naast ClubColors zijn de volgende shirtsponsoren gecontracteerd: Berko kompressoren: zij leveren perslucht oplossingen voor onder andere ziekenhuizen, foodsector, maar ook voor industriële bedrijven. Score, die zit! (www.zitten.nl) Wie goed zit, wordt minder snel moe, werkt geconcentreerder en presteert beter. Een goede werkstoel is een investering die zich snel terugbetaalt. Vermogensbeheer Friesland is de onafhankelijke vermogensbeheerder van Friesland voor ondernemers en particulieren. Fiftysix heeft meerdere winkels in het centrum van Sneek dé winkel met hippe merken voor zowel dames als heren.

De feestelijke contractondertekening is vanwege de corona prikkelingen tot nader order uitgesteld.