SMHC in nieuw tenue

“Op vrijdagmiddag stapte Sophie met een vriendin het clubhuis binnen en zag een paar honderd shirts, broeken, rokken en sokken. Allemaal exact zoals zij ze zelf een paar maanden geleden had getekend.”

“Een beetje overweldigd door het feit dat haar ontwerp nu dan ook écht het nieuwe tenue van SMHC is geworden, was Sophie desondanks helemaal klaar om de rest van de dag en avond, mee te helpen bij de uitgifte van de tenues. Maar voordat onze ontwerpster aan de slag kon met het uitdelen van de shirts, was het eerste exemplaar voor haar.”

Met de complimenten van het bestuur en sponsorcommissie.

“Het grootste compliment voor zo'n fris ontwerp zijn de enthousiaste reacties van de spelers zelf die het tenue voor het eerst in het echt zagen. De spelers die afgelopen zaterdag allemaal trots in de nieuwe SMHC-shirts op onze velden stonden.”