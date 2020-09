SlowTriathlon gestart bij Gaastmeer: sportief, maar plezier staat voorop

Twee deelneemster zijn net het water uit. "Het gaat wel goed. Het water was eerst heel koud. Ik dacht: oe, hoe komt dit. Maar toen ik eenmaal bezig was, ging het goed. We maken ons nu klaar voor de fietstocht. We hebben ons rustig omgekleed, even warm worden en nu naar IJlst toe. Daar gaan we 10 kilometer lopen," zegt een van de vrouwen.

Haar vriendin had wel wat meer kleding aan. "Ik ben wat een koukleum, dus ik had een wetsuit met lange mouwen aan en twee badmutsen op. En nog was het wel fris. Maar lekker door zwemmen, het was goed te doen. Ik had mijn vriendin als ijkpunt, daar ben ik mooi achteraan gekacheld. Wat ik wel lekker vind is dat we eerst een stuk fietsen, dan even lopen en later nog een stukje fietsen. Het is mooi in fases."

Plezier voorop

Het tweetal is sportief, geven ze aan. "We hebben ook gezwommen met Maarten van der Weijden, dat was ook hartstikke leuk. En hiermee hadden we weer een mooi doel om in de zomer voor te trainen. En onderweg kunnen we fijn even kletsen. Het is sportief, maar het plezier staat voorop. We beginnen gewoon en zien het wel. We doen niet heel langzaam, maar we willen er ook niet tegenaan vliegen."