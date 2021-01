Slachtemarathon op z'n vroegst pas weer in 2024

SNEEK- De Slachtemarathon wordt waarschijnlijk op z'n vroegst pas weer in 2024 gehouden. Dat heeft de organisatie van de marathon besloten. Aanleiding daarvoor is de onzekerheid over de ontwikkeling van het coronavirus. Er was eerst nog sprake van om dit jaar nog een marathon te organiseren, omdat het vorig jaar ook niet door kon gaan, maar daar ziet de organisatie ook van af.

"Het kan gewoon niet zoals we zijn gewend", zegt Anne Jochum de Vries van de organisatie. "We kunnen niets organiseren in de dorpen, we kunnen niets doen in de voorbereiding. Er is gewoon te veel onzekerheid en het is niet verantwoord. Als het door kon gaan, dan waren we nu ook al bezig met de inschrijving en de kaartverkoop."

Nadenken over de toekomst

De eerstvolgende Slachtemarathon staat nu op de kalender voor 2024. Maar hoe die er precies uitziet, is nog onzeker. "We willen de tijd die we nu hebben gekregen, gebruiken om breed onderzoek te doen naar hoe de marathon er in de toekomst uit moet zien. Daarvoor willen we in gesprek met de dorpen, de deelnemers uit het verleden en iedereen die er verder bij betrokken is."

"In dat onderzoek sluiten we niets uit, maar we willen echt de tijd nemen en kijken naar hoe de marathon ooit is begonnen. 2024 zou het eerstvolgende jaar zijn, dus we hebben nog even tijd om goed te onderzoeken welke kant we op willen."

Mogelijk nog wel iets dit jaar

Maar dat betekent niet dat er dit jaar definitief niets komt. "Als het goed gaat met de vaccinaties en er komt echt groepsimmuniteit, dan willen we toch kijken of we op kleine schaal iets kunnen bedenken."

De laatste Slachtemarathon was in 2016.