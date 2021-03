SKS denkt over 'bubbel' om kampioenschap mogelijk te maken

Er is ook een plan B. Dan wordt er één week gezeild, in plaats van twee, ergens op een Fries meer, in plaats van steeds op een andere plek. Dan kunnen er meerdere wedstrijden op één dag gedaan worden. De schippers en bemanningen zitten dan in een bubbel. "Dat is het meest extreme scenario", zegt Brouwer. De veiligheidsinstanties moeten er nog over praten. Dat zou volgende week al kunnen.

Vorig jaar is het kampioenschap niet doorgegaan, vanwege de coronamaatregelen. Volgens Brouwer zou het 'te gek' zijn als er dit jaar opnieuw niet gezeild wordt. "Twee jaar niet zeilen, dat kun je niet bedenken. Misschien is het kortzichtig of zo, maar we blijven positief. Gaan met die banaan!"