Sjoerd Dotinga, kaatsliefhebber: “Ik ben gek op het spelletje”

Sjoerd Dotinga raakte met de dames in gesprek en vanuit daar zijn zij gaan samenwerken onder de naam ‘Keatsteam Ympuls’. Inmiddels is van die formatie alleen Nynke nog steeds actief binnen het team.



“Het is gewoon enorm vervelend dit jaar”, start Dotinga zijn verhaal. “In deze periode gaat het normaal gesproken om het plezier, de sportieve ambities en dergelijke. Als je dan met dit ‘coronagebeuren’ komt te zitten is dat op zijn zachtst gezegd vervelend. Afgelopen weekend hadden we anders weer een prachtige wedstrijd gehad in Balk, tegelijkertijd met de mannen. Daar komen weet ik niet hoeveel mensen op af. Hoe jammer is het dan dat we niet kunnen sporten. Overigens niet alleen voor de sporters, maar ook zeker voor het publiek. Het is een uitje voor mensen, vaak in combinatie met een feesttent met een bandje of een dorpsfeest. Het kaatsen is dan een van de vaste onderdelen die in het programma zijn opgenomen en dat mis je deze zomer dus.”



Belangenbehartiger



“Dat is maar een term: belangenbehartiger. Het is maar net hoe je het wilt noemen. Ik ben een enorme liefhebber van de kaatssport. Hoe mooi is het dan om de sportsters uit het team te ontlasten zodat zij zich enkel met het sporten zelf bezig hoeven te houden? Ik haal daar veel plezier uit en het is, zeg maar, écht mijn ding. Het verbinden van de sponsoren aan sporters om zodoende de kosten eruit te halen voor de sporters is een van de belangrijkste taken. Zo hebben we meerdere sponsoren die zorgen voor bijvoorbeeld een leaseauto voor de drie dames zodat ze kosteloos naar de trainingen en wedstrijden kunnen rijden. Bij de prijsuitreiking wijs ik de dames dan ook nog wel eens even op het feit dat de broekjes, waar een sponsornaam op staat, goed zichtbaar moeten zijn. Het is een wisselwerking tussen het bedrijf en de sporters”, vertelt Dotinga.



PC



“Het winnen van een “normale” wedstrijd is toch wat anders dan het winnen van de PC. Daarvoor moet je alle drie goed zijn, de vorm van de dag, iets extra’s hebben. De afgelopen jaren waren er vaak een of twee wel goed maar ook een of twee niet en dan is de kans dat je de PC wint gewoon klein. Het is daarom nog steeds een van de grootste doelen om dat met Ympuls voor elkaar te krijgen”, vertelt de enthousiaste Dotinga. “We hebben, samen met nog een concurrent, het sterkste partuur. Dit jaar hadden de puzzelstukjes op zijn plaats moeten vallen maar dat zal nog erg lastig gaan worden. Om wel zo goed mogelijk voor de dag te komen zijn de dames, samen met nog drie sparringpartners wekelijks aan het trainen om toch het gevoel te houden of zoals Nynke zegt: “het spelletje niet te verleren”.”



Stellen



Waar de PC het grootste evenement is in het kaatsen bij zowel de mannen als vrouwen is er na afloop ook het sociale gebeuren in de vorm van gezellige bijeenkomsten. Dotinga: “Biertje erbij, even praten over de dag en de wedstrijd. Men kent het wel. Buiten dat feit zijn het vaak ook de gelegenheden dat er met elkaar wordt gesproken over het jaar daarna en wordt er, informeel, gekeken of er een goed partuur samen te stellen is. Een partuur, bestaat uit drie sportsters en iedereen heeft nu eenmaal bepaalde wensen en karaktereigenschappen. De een past qua karakter goed bij de ander maar een derde dan net weer niet of er wordt niet hetzelfde gedacht over het spel. Uiteindelijk is het zo dat Keatsteam Ympuls in ieder geval de intentie heeft om ook in 2021 in deze samenstelling door te gaan omdat er dit jaar geen wedstrijden worden gespeeld. Het trio heeft het doel om uiteindelijk de PC te gaan winnen en dat gaat ze ook lukken is mijn stellige overtuiging.”



Vrouwenkaatsen



“Het grote verschil tussen de mannen en de vrouwen is de kracht”, vertelt de kaatsliefhebber. “Ik vind het vrouwenkaatsen persoonlijk aantrekkelijker omdat het meer een spel is. Dat wil niet zeggen dat de mannen niet aantrekkelijk spelen overigens. Daar zie je alleen meer ballen die boven worden geslagen of buiten het spel terecht komen. Dat is bij de vrouwen, waarbij er meer wordt gespeeld toch anders en dat maakt voor mij het spel persoonlijk aantrekkelijker.”

Door: Joeri van Leeuwen