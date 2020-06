Sijperda Verhuur blijft hoofdsponsor TOP’63

Het bestuur van TOP’63 is blij en trots met de verlenging. “We zitten in een fase waarin het voor ons als club belangrijk is om verder door te groeien. Als je dan de samenwerking met je belangrijkste sponsor met twee jaar kunt verlengen dan spreekt daaruit niet alleen over en weer vertrouwen, maar realiseren we ook de gewenste continuïteit”.

Sijperda Verhuur uit Sneek was de afgelopen drie jaar ook al hoofdsponsor van TOP'63.