Sherida Spitse Noors kampioen

SNEEK- Sherida Spitse is met haar club Vålerenga IF kampioen van Noorwegen geworden. Door een 4-0 overwinning op Aran-Bjørnar bleef zij met haar ploeggenoten in de Toppserien - de hoogste afdeling in Noorwegen - de concurrentie i.c. Rosenborg en Avaldsnes voor.

Onze oud-stadgenote had evenals eerder in de halve finale van de beker een belangrijk aandeel in de zege. Al in de vierde minuut zette Spitse met een vrije trap vanaf een meter of vijfentwintig haar ploeg op voorsprong en een klein kwartier later kopte Ingibörg Sigurõadóttir een door Vålerenga's ‘kapteinen’ genomen hoekschop bij de tweede paal tegen de touwen.

Halverwege het tweede bedrijf kreeg de doelvrouwe van Aran-Bjørnar ​een inzet van Ajara Njoya niet onder controle, waarna de net ingevallen Celin Bizet IIdhusøy met zo'n beetje haar eerste balcontact de 3-0 liet noteren. Daarmee was de Noorse titelstrijd wel beslist en al helemaal, toen Catherine Bott zeven minuten voor het einde van de reguliere speeltijd met een uithaal vanaf de rand van de zestien de voorsprong nog verder uitbouwde.



Met die zege kroonde Vålerenga IF zich zoals hiervoor al werd vermeld, tot Noors kampioen. Voor Sherida Spitse die op 1 januari a.s. de overstap naar Ajax maakt, was het de vierde keer dat zij het belangrijkste Noorse eremetaal wist te veroveren. Eerder won de 30-jarige middenveldster met LSK Kvinner al drie keer de dubbel. Laatstgenoemde club is komende zondag in het Ullevaal Stadion in Oslo de tegenstander in de bekerfinale en dan kan de recordinternational van de Leeuwinnen nog een prijs aan haar inmiddels indrukwekkende erelijst toevoegen.

