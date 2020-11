Sherida Spitse naar Ajax

SNEEK- Sherida Spitse vervolgt haar carrière bij Ajax. Onze oud-stadgenoot komt per 1 januari a.s. over van het Noorse Vålerenga IF, waar zij sinds 2018 onder contract stond. Spitse tekende in Amsterdam een contract voor anderhalf seizoen en zal derhalve tot en met 30 juni 2022 op De Toekomst te bewonderen zijn.