Seizoenkaartcampagne sc Heerenveen gestart: verleng 'goud' of 'sulver'

Daarbij biedt de club op basis van reacties van onze supporters én omdat sc Heerenveen in deze tijd alle steun hartstikke nodig heeft, een 'gouden' en 'sulveren' verlengmogelijkheid aan.

Het zijn nog steeds bizarre tijden. Voor iedereen. Ook voor onze supporters. Verleng ik wel of niet mijn seizoenkaart(en)? Wij begrijpen heel goed dat nog niet iedereen deze keuze heeft gemaakt.



Voordat de campagne was gestart, hadden ruim 1.300 diehards al onvoorwaardelijk hun seizoenkaart verlengd, onder meer naar aanleiding van de oproepen van supportersverenigingen FeanFan en Nieuw Noord. Deze supporters hebben dinsdagavond een e-mail ontvangen waarin staat dat ze onder de 'gouden' categorie vallen. Ook hebben zij de mogelijkheid aangeboden gekregen om alsnog terug te schalen naar een nieuwe verlengmogelijkheid, waarover hieronder meer te lezen is.



Ga jij ook voor goud?



Jouw seizoenkaart(en) verlengen voor het jubileumseizoen 2020/2021 doe je door hier te klikken. We bieden jou dan exclusief 20 procent korting op een nieuw wedstrijdshirt (met gratis bedrukking), een speciaal voucherboekje, een plek op de 'Wall of Fean' én een naambordje bij jouw stoel in het stadion. Bij deze optie kies je voor het Gouden Pompeblêd-concept.

Nieuwe verlengmogelijkheid



Bij sc Heerenveen kunnen we ons goed voorstellen dat niet alle supporters onvoorwaardelijk hun seizoenkaart(en) kunnen of willen verlengen. De club kreeg dan ook ontzettend veel mailtjes, telefoontjes en berichtjes met de vraag of er meer verlengopties kunnen worden gecreëerd.



Om op die behoefte in te spelen introduceert sc Heerenveen een nieuwe verlengmogelijkheid: het Sulveren Pompeblêd-concept. Met deze mogelijkheid verleng je voor het volle tarief, maar zijn twee voorwaarden van toepassing waarbij de verlengers tot een maximum van 50 procent tegemoet gekomen kunnen worden.



- Indien er in het seizoen 2020/2021 thuiswedstrijden vanwege overheidsmaatregelen geheel zonder publiek moeten worden gespeeld, komt de club jou tot een maximum van 50 procent van de seizoenkaartprijs tegemoet. Met betrekking tot gemiste thuisduels ná de winterstop komt de club naar rato tegemoet, waarbij je twee keuzes hebt: tegoed voor je seizoenkaart in 2021/2022 of tegoed bij de Feanstore (geldend tot en met december 2021)



- Voorbeeld: Bij het moeten missen van de gehele eerste seizoenshelft én de eerste drie thuiswedstrijden na de winterstop is jouw tegoed 3/17 van de seizoenkaartprijs. Dit kan worden ingezet voor je seizoenkaart in 2021/2022 of als tegoed bij de Feanstore



- Indien álle thuiswedstrijden in het seizoen 2020/2021 geheel zonder publiek moeten worden gespeeld, ontvang je maximaal 50 procent van de prijs van je seizoenkaart in de vorm van tegoed voor je seizoenkaart in 2021/2022 of als tegoed bij de Feanstore



Supporters die nog niet hebben verlengd en dat wel willen doen kunnen terecht op: www.eenmetheerenveen.nl.

Vragen?

Voor al jouw vragen is de servicebalie van sc Heerenveen op werkdagen tussen 11.00 en 14.00 uur bereikbaar via ons telefoonnummer 0513-612100. Appen of mailen kan natuurlijk ook: stuur je vraag via WhatsApp naar 06-54200203 of mail naar supportersservice@sc-heerenveen.nl.