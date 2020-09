Schaatsseizoen ondanks corona weer van start

SNEEK- Zaterdag 26 september begint het nieuwe schaatsseizoen weer in Thialf. Ondanks het coronavirus kan er dit jaar ‘gewoon’ weer geschaatst worden bij schaatsvereniging de IJsster. Om verspreiding van het corona-virus te voorkomen, zijn er wel diverse maatregelen getroffen. Zo zijn toeschouwers voorlopig niet toegestaan en is er extra controle op gezondheid en identiteit bij de toegangspoorten.

Aanmelden voor het schaatsen kan per direct via www.ijsster.nl. De vernieuwde IJsster website biedt alle actuele informatie. Op de nieuwe website is het aanmelden nu gemakkelijker dan ooit.

Schaatsen bij de IJsster kan op alle niveaus. Er wordt getraind in groepen van ongeveer 10 schaatsers per trainer. Op de trainingsuren is de baan gesloten voor het grote publiek. De leden van de schaatsclubs hebben de hele baan dan voor zichzelf. Schaatsen kan op verschillende avonden door de week en in het weekend in de ochtend.