Schaatsen op de atletiekbaan?

SNEEK- Het beoefenen van binnensporten, zoals schaatsen, is op dit moment onmogelijk. De laatste lockdown heeft de regels nog verder aangescherpt. Ook jeugdige schaatsers kunnen nu niet langer op Thialf terecht en ook de zaaltrainingen op het Schuttersveld moesten gestaakt worden. Terwijl voldoende bewegen voor de ontwikkeling van jonge sporters essentieel is.

Op initiatief van de IJsster hebben drie Sneker clubs de handen ineengeslagen. Binnen een week werd een creatieve oplossing gerealiseerd: Tweemaal per week mogen IJsster jeugdleden trainen bij de atletiekvereniging AV Horror en wielervereniging WV Snits. Een unieke oplossing om de conditie van schaatspupillen en junioren tot 17 jaar op niveau te houden. Bovendien is het gezellig en leerzaam.

IJsster junior Friso Postma (15): “Ik vind het geweldig dat we toch kunnen blijven sporten. En om te leren hoe je sneller kunt fietsen en lopen. Ik loop zelf ook wel eens, maar door de techniektrainingen bij Horror ben ik nu merkbaar sneller.”

Deze unieke samenwerking laat zien hoe mooi sport kan verbroederen. Met dank aan de creativiteit en de welwillendheid van de deelnemende verenigingen. Nu de lockdown met 3 weken verlengd is blijft de IJssterjeugd volop in beweging. Als de situatie het weer toestaat zijn de jeugdleden van AV Horror en WV Snits van harte welkom bij De IJsster op het ijs of op de skeelerbaan.