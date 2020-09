Rutger Piersma en Tessa Kramer winnaars op FK Fierljeppen vol verrassingen

WINSUM-Rutger Piersma is de verrassende nieuwe Friese kampioen bij het fierljeppen. Hij kwam zaterdagmiddag in Winsum in de finale tot een sprong van 20.01 meter. Ook bij de vrouwen was een verrassende winnaar. Tessa Kramer sprong 15.15 meter en daar kwamen de andere finalisten, Maureen Poiesz en Sigrid Bokma, niet overheen.

Bij de mannen kwamen grote favorieten als Oane Galama, Thewis Hobma en Bart Helmholt niet in de finale. Die laatste was nog wel het meest dichtbij, maar hij kwam met 18.85 meter uiteindelijk een centimeter tekort.

Bauke de Jong (19.70), Age Hulder (19.55), Rutger Piersma (19.39), Nard Brandsma (19.30) en Sytse Bokma (18.86) haalden de finale wel. In die finale kwam Piersma met zijn eerste sprong tot 20.01 meter. Dat was uiteindelijk genoeg voor de titel. Bokma verbeterde zichzelf in de finale nog wel naar 19.76 meter. Daarmee werd hij tweede. De Jong kon zichzelf niet meer verbeteren en werd derde met 19.70 meter.

Maureen Poiesz tweede bij de vrouwen

Na de eerste drie sprongen bij de vrouwen ging Maureen Poiesz verrassend aan de leiding met een afstand van 14.59 meter. Ook Sigrid Bokma (14.57) en Tessa Kramer (14.51) plaatsten zich voor de finale. Femke Rispens kwam met 14.48 net tekort. Favoriete Marrit van der Wal kwam maar tot 13.93 meter en was daarmee dus vroeg uitgeschakeld.

Alle drie vrouwen sprongen in de finale verder dan in de eerste ronde. Maar er was maar een die over de vijftien meter ging: Kramer. Zij kwam tot 15.15 meter. Poeisz (14.86) en Bokma (14.63) werden respectievelijk tweede en derde.

Junioren, jongens en meisjes

Rutger Haanstra ging er bij de junioren met een sprong van 18.30 meter met de titel vandoor. De tweede prijs was voor Minne Smit met 17.63 meter en Riemer Durk Krol werd derde met 17.32 meter.

Wisse Broekstra gooide hoge ogen bij de jongens met een sprong van maar liefst 18.28 meter. Hij laat daarmee in zijn laatste jaar bij de jongens zien klaar te zijn voor het echte werk. De tweede prijs was met 16.91 meter voor Wytse Steensma en de derde prijs met 16.30 meter voor Douwe Abma.

De titel bij de meisjes was voor Pytrix Westra met 14.57 meter. Hanneke Westra werd tweede (14.27) en Inger Haanstra (13.67) pakte de derde prijs.