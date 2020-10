Dat clean sheet had overigens al snel tot het verleden kunnen behoren. In de openingsminuten van de topper die eigenlijk geen topper was, schatte Van Sermondt namelijk een diepe bal verkeerd in en belandde een kopbal maar net naast zijn heiligdom, waarna Rodi de Boer met een afstandsschot voor de eerste Sneker dreiging zorgde. Die dreiging was even later nog 'n tikkeltje groter en leek de openingstreffer op te leveren, toen René Cnossen na een bal op de paal van Patrick Zijda de rebound verzilverde. De arbiter van dienst had echter al voor een overtreding gefloten, waardoor het feestje moest worden uitgesteld.

Na dat moment grossierden beide ploegen in foute passes en was het ronduit rommelig, al moest Rodi de Boer wel een keer de angel uit een counter halen en dreigde bij een hoekschop van de gasten even een hachelijk moment, toen de Sneker sluitpost onder de bal doorging. Nadat diezelfde doelman even later bij een schot uit de draai alert reageerde, ging Jorn Wester aan de andere kant onder een voorzet van Tarik Bourakba door. Nadat hij eerder al twee keer een afzwaaier produceerde, schoot Bourakba vervolgens een vrije trap veel te slap in en even later kopieerde trof ook hij de staander, waarna hij bij een uithaal van een meter of acht de doelman van EMMS op zijn weg vond. Diezelfde keeper had na een dik half uur echter geen antwoord toen Bourakba na een pass van Tom Doldersum in het centrum even teveel ruimte kreeg en de bal in de rechter benedenhoek schoot.



Na die treffer zorgde EMMS met een voorzet vanaf links wel voor enige onrust, maar men bleef ondanks de achterstand met veel spelers achter de bal. Niettemin vond LSC 1890 op slag van rust opnieuw een opening in de rode muur, toen Maarten Kingma zich na voorbereidend werk van Bourakba en Wester op de rand van de zestien vrij kapte en met een puntertje de marge verdubbelde.



Die comfortabele voorsprong werd kort na rust nog comfortabeler, toen een op het oog niet al te moeilijk schot van Kingma door de goalie van EMMS werd gelost en Wester er als de kippen bij was om de bal binnen te tikken. Het arbitrale opperhoofd keurde de treffer eerst goed, toen weer af om uiteindelijk toch bij goed uit te komen, zulks tot frustratie van de rood-witten die ervan overtuigd waren dat de Sneker spits op het moment suprême buitenspel stond.



Niet lang na de spelhervatting moest Van Sermondt bij een vrije trap gestrekt en een rebound weggeven, waarna een subtiel hakje van Bourakba de volgende Sneker aanval inleidde en LSC 1890 na een voorzet van Kingma een redelijk kans kreeg. Die bleef echter onbenut, maar bij de volgende aanval over rechts was het wel raak. Bourakba zocht op rechts de combinatie met Kingma en liet vervolgens via het been van Wester de 4-0 noteren. Hoewel de naam van de doelpuntenmaker punt van discussie was, zette de commentator een streepje achter de naam van Bourakba die daarmee zijn derde van het seizoen produceerde.



Nadat Rodi de Boer bij een counter opnieuw als reddende engel optrad, testte Bourakba vanuit de draai nog een keer de kwaliteiten van de EMMS-sluitpost en even later gaf hij de bal breed op Tom Doldersum die vervolgens eenvoudig treffer nummer vijf binnen schoot. Daarmee was het verzet van de gasten definitief gebroken, al schoten de gasten na een counter over links nog wel een keer rakelings voorlangs en moest doelman Van Sermondt in de slotminuten bij een doelpoging van Jorunn Kleinheerenbrink nog een keer handelend optreden.



LSC 1890 had in die fase echter de teugels nog steviger in handen dan daarvoor en kreeg ook nog een aantal mogelijkheden om de score op te voeren. Zo schoot Bourakba na een sleepbeweging net naast, was een schot van René Cnossen na een actie van Ahmed Yousef eenzelfde lot beschoren, trof Bourakba na een combinatie door het centrum via de vingertoppen van de doelman de lat en werd een schuiver van Wester gepareerd. Daardoor bleef het bij 5-0 en met die zege stegen "the Blues" die volgende week bij het nog puntloze Pesse op bezoek gaan, naar plek twee.

LSC 1890 - E.M.M.S. 5-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Tarik Bourakba (38.), 2-0 Maarten Kingma (44.), 3-0 Jorn Wester (50.), 4-0 Bourakba (56.), 5-0 Tom Doldersum (61.)

Scheidsrechter: H. Mulder

Gele kaart:

​Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Kay Hamersma (65. Aaron Brouwer), Han Miedema, Rodi de Boer, Allard Westerdijk, Maarten Kingma (75. Daan Daniëls), René Cnossen, Patrick Zijda, Tom Doldersum (72. Ahmed Yousef), Jorn Wester en Tarik Bourakba.

Bron: https://pengel.weebly.com/