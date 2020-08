Ruime oefenzege voor Sneek Wit Zwart

Die uitslag was wel een tikkeltje geflatteerd, want nadat Be Quick Dokkum met ex ONS Sneek-speler Gert Jan Koopmans in de gelederen in de openingsfase een minuut of tien met de rug tegen de muur stond, kreeg de ploeg van trainer Mark Bosma met name in het vervolg van het eerste bedrijf een aantal mogelijkheden om de nul van het scorebord te halen.

De Sneker nul bleef overigens ook lang op het bord staan. Dat kwam vooral omdat de eindpass bij de thuisclub in de openingsfase niet altijd even nauwkeurig was. Alleen bij een kopbal van Ruben Ybema dreigde het hiervoor genoemde cijfer te verdwijnen, maar tot opluchting van de bezoekers bracht de lat uitkomst. Na dat moment kwam de wedstrijd meer in evenwicht en vielen er ook aan de andere kant momentjes te noteren. Bij één van die momentjes werd de te ver voor zijn doel staande Klaas Boersma bijna verrast. Met een uiterste krachtsinspanning wist de Sneker goalie de bal echter nog over de lat te tikken, waarna Be Quick Dokkum uit de daaropvolgende hoekschop zijn grootste kans kreeg.

De speler in kwestie had echter net te veel tijd nog en aan die kwaal leed Matts Bruining ook, toen hij alleen op de doelman van de gasten mocht afgaan. Na een wat onbesuisde actie van Martijn Zwaga die aan zijn directe tegenstander zijn handen vol had, kreeg Bruining een herkansing en met behulp van een paar omvallende verdedigers liet hij met een schuiver in de linker hoek de 1-0 noteren.



Vervolgens leek de gelijkmaker in de maak, maar de inzet vanaf rechts verdween voorlangs, waarna Sneek Wit Zwart aan de andere kant vol druk zette. Die druk resulteerde in een vrije trap en daarbij veroorzaakte captain Gerben Visser het mooiste geluid dat je op de voetbalvelden kunt horen en wel dat van een op het aluminium uiteenspattende bal, al zal zijn trainer wellicht liever naar het geluid van zijn zachtjes juichende spelers luisteren.



Wel nu, wat dat betreft werd hij op zijn wenken bediend, want in praktisch dezelfde minuut werkte centrale verdediger Hans Semplonius een hoekschop tegen de touwen en niet veel later kon de oefenmeester opnieuw opspringen, toen Gerben Visser na een vrije trap vanuit de draai de derde Sneker treffer produceerde. Dat werd even later ook de ruststand, al moest Sneek-doelman Boersma op slag van rust nog wel twee keer handelend optreden.



Zijn collega voorkwam kort na rust buiten zijn strafschopgebied met zijn handen dat een aanval van Sneek Wit Zwart een voldragen kindje werd en zag later dat Matts Bruining toen de Snekers in de omschakeling met overtal op hem afkwamen, de bal te ver voor zich uitspeelde. Na een dik kwartier viel echter alsnog de 4-0, toen Visser dichtbij de goal te veel tijd en ruimte kreeg. Nadat Be Quick Dokkum aan de andere kant een afvallende bal naast schoot, kopte diezelfde Visser even later uit een voorzet van Alwin Velds die je bij wijze van spreken alleen in de betere juwelierszaken tegenkomt, via de lat over.



Trainer Mark Bosma had op dat moment overigens al zijn halve basis gewisseld en met de nieuwe krachten wist zijn ploeg in het vervolg niet meer een vuist te maken, zulks in tegenstelling tot Sneek Wit Zwart. De Snekers hielden de voet op het gaspedaal en wisten in het laatste kwartier nog drie keer te scoren. Eerst rondde Higor da Silva een individuele actie met een inzet in de korte hoek af, waarna Kevin Meijer na een voorzet het halve dozijn volmaakte en even later met een "Flanke" vanaf rechts treffer de tweede treffer van Da Silva (een bekeken bal in de rechter hoek) en de zevende van Sneek Wit Zwart inleidde. Daarna kreeg thuisclub via Fekadu Toussaint, Davey Lohman en aanvoerder Gerben Visser nog een paar halve kansjes om nog iets aan de score te doen. Die bleven echter onbenut en derhalve bleef het bij een ietwat geflatteerde 7-0.

Sneek Wit Zwart - Be Quick Dokkum 7-0 (3-0).

Doelpunten: 1-0 Matts Bruining (29.), 2-0 Hans Semplonius (37.), 3-0 Gerben Visser (42.), 4-0 Visser (62.), 5-0 Higor da Silva (75.), 6-0 Kevin Meijer (81.), 7-0 Da Silva (84.)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Klaas Boersma, Alwin Velds, Ruben Ybema (22. Wesley Lohman/80. Fekadu Toussaint), Hans Semplonius, Martijn Zwaga, Fekadu Toussaint (46. Kevin Meijer), Gerben Visser, Yoran Bijlsma, Davey Lohman (46. Higor da Silva), Tjisse Kerkstra (60. Davey Lohman) en Matts Bruining (46. Guido de Weerd)

Bron: https://pengel.weebly.com/