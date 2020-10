Returnwedstrijd ESBC Menhir tegen Dyna '75 via livestream te volgen!

In een verder lege Sneker Sporthal trok de ploeg, die zes spelers miste, aan het kortste eind tegen een gedisciplineerd spelend Dyna '75 uit Heerenveen: 45-61. De returnwedstrijd wordt komende zaterdag in Heerenveen gespeeld. Deze wedstrijd wordt live uitgezonden via https://ennusport.nl/stream/10/ESBC+Menhir-at-Dyna+%2775.