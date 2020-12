René Hooghiemster stopt met professioneel wielrennen

SNEEK- “Na dit seizoen zal ik stoppen met wielrennen. Helaas ben ik begin dit jaar door een val niet in actie gekomen voor mijn Team P&S Metalltechnik. Dit jaar is desondanks voor mij een ‘topsportjaar’ geweest, waar ik met een goed gevoel op terugkijk”, aldus René Hooghiemster. In het meinummer van de papieren GrootSneek hadden wij een uitgebreid interview met Hooghiemster.

“Ik ben aangemoedigd en gesteund door familie, vrienden & artsen. Daarnaast heb ik door de steun uit de wielerwereld een bijzonder jaar gehad. Ik kijk met een tevreden gevoel terug op mijn actieve fietsloopbaan en had ik dit voor geen goud willen missen. Uiteraard blijf ik actief in de wielersport waarin ik al een paar jaar KALAS Sportswear Benelux vertegenwoordig in Nederland.”

“Met mijn bedrijf Rocq Sports zal ik mij hier verder op concentreren en kijk ik de toekomst met veel levenslust en uitdagingen tegemoet. Afgelopen vrijdag hebben de mannen van Arriere de la course een podcast opgenomen over mijn wielerleven en het afgelopen jaar. Hierin vertel ik mijn verhaal waarin ik ook aangeef geen koersen meer te gaan rijden. Ik wil eenieder bedanken die mij op wat voor manier dan ook heeft uitgedaagd, gemotiveerd, gestimuleerd of heeft aangemoedigd.”

Tot snel! Klik hier voor de link naar de podcast: https://podcastluisteren.nl/.../Een-podcast-over...