QR-code spel Scan & Go zet iedereen in beweging

Zo werden vorige week alle ouders, via de scholen, geïnformeerd over het nieuwe spel ‘Scan & Go’.

Maar voordat de kinderen deze week van start konden hadden de voorbereidingen voor het spel nog wel wat voeten in aarde bij de buurtsportcoaches. Materiaalpech, stickers bleven niet goed plakken, én het winterse weer zorgden voor 3 weken uitstel van het spel. Gelukkig kwam al snel dit mooie lenteweer en konden we eindelijk van start.



Wat is Scan & Go?

In elk dorp of elke wijk waar een basisschool staat zijn 8 verschillende stickers met QR-codes verstopt. Iedereen mag mee zoeken naar de stickers, maar het raadsel is deze keer voor kinderen van de basisschool. Vanwege de coronamaatregelen ga je alleen op pad of met een ouder, broer, zus, opa of oma. Bij het scannen met de mobiel van de code op de sticker krijg je een filmpje te zien van één van de buurtsportcoaches. Die geeft een beweegopdracht, een hint om een raadsel op te lossen en een verwijzing naar een volgende stickerplaats. Alle stickers gevonden en het raadsel opgelost? Dan kan de oplossing opgestuurd worden en zijn er prijzen te winnen!

Voorjaarsvakantie activiteit

Omdat de buurtsportcoaches zelf ook van speurtochten houden, mogen kinderen van groep 5 t/m 8 deze week in de voorjaarsvakantie in kleine groepjes met de buurtsportcoach mee op pad. Samen speuren bleek wel verstandig, want een paar codes waren erg goed verstopt. Met een hint van de buurtsportcoach is het heel veel kinderen al gelukt om het raadsel op te lossen. Nog mee doen met Scan & Go in de voorjaarsvakantie? Dat kan! Kijk op onze Facebook pagina (@BeweegteamSWF) waar we te vinden zijn en hoe je je kunt aanmelden.



Andere activiteiten

Deze Scan & Go activiteit loopt tot aan de meivakantie, daarna willen we met nieuwe filmpjes met beweegopdrachten en een puzzel de kinderen opnieuw enthousiast maken om mee te doen. In de toekomst gaan we ook dezelfde stickers gebruiken voor activiteiten met andere doelgroepen, denk bijvoorbeeld aan bewegen met ouderen of mensen met een beperking.

Wij zijn nog lang niet uitgespeeld!