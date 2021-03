Powergirls geven masterclass voetbaltraining op Zuidersportpark Sneek

SNEEK-De stadions waar de Leeuwinnen tijdens het oude normaal hun interlands afwerkten, waren sinds de verovering van de Europese titel in 2017 in no-time uitverkocht, de interlands werden integraal uitgezonden en sinds kort gaat de hoogste afdeling door het leven als de Pure Energie Eredivisie vrouwen. Dat het vrouwenvoetbal in ons land in de lift zit, valt dan ook niet meer te ontkennen.

In onze provincie timmert met name SC Heerenveen aan de weg en in de A-selectie en het beloftenteam van de Feansters kom je met Dionne van der Wal en Fenna Meijer "Powergirls" tegen die in het verleden in het shirt van ONS Sneek uitkwamen en die inmiddels in navolging van recordinternational en icoon Sherida Spitse bij de jeugd ook al het echte Oranje droegen.

Woensdag 7 april

Die "Powergirls" geven op woensdag 7 april a.s. op het Zuidersportpark een Masterclass voor meiden van 14 t/m 18 jaar. Dat "college" begint om 18.30 uur en duurt tot 19.45 uur. De deelname is gratis en iedere meid in de hiervoor vermelde leeftijdscategorie kan/mag die avond meedoen. Om mee te doen hoef je alleen maar een mailtje te sturen naar fokeprins93@gmail.com.