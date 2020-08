Pover Black Boys onderuit

De matige performance van De Vries was overigens niet het enige probleem voor de ploeg van trainer Richard Venema. Ondanks dat de gasten gemakkelijker voetbalden, wist men voor rust qua mogelijkheden nog gelijke tred te houden, maar na de door Johan van der Ven geserveerde thee kon Black Boys dat het overigens zonder Arjen Brinksma, Ali Javidrad, Dennis Kempen (alle drie geblesseerd) en zonder Harry Terpstra moest doen, het conditioneel niet meer bijbenen en was het vooral eenrichtingsverkeer richting de Sneker goal.

Daarvan was in de openingsminuten nog geen sprake, want toen doken de Zwartjes een aantal malen in de vijandelijke zestien op. Een pass van Justin Wolfswinkel op Dennis Niemarkt was evenals een voorzet van Michael Jansen niet nauwkeurig genoeg om gevaar te kunnen stichten. Dat kwam er wel, toen Giovanni Bleeker goed doorging en de bal terugtrok op Msokolo Ramazani Dieudonne, doch de middenvelder raakte de bal maar half en vond bovendien niet de juiste richting.



​Daarvoor moest Sander de Vries zich aan de andere kant strekken en bij de daaropvolgende corner werkte de keeper de bal opnieuw weg. Niet veel later werd hij bij de eerste paal bijna verrast. Bijna, want de actie van de bezoekers leverde uiteindelijk niets op. Dat was ook het eindresultaat, toen Dennis Niemarkt over links doorkwam en de vijandelijke goal onder vuur nam en toen de doelman van SC Makkinga ruzie met de bal kreeg, waarna de volgende Sneker aanval die ontstond na een foutje in de opbouw, matig werd uitgespeeld. De stand was toen inmiddels 0-1, want even daarvoor liet Sander de Vries bij een voorzet vanaf links de bal los en daarmee bood hij de gasten een niet te missen mogelijkheid.



Geknoei in de defensie van de gasten leverde Black Boys een vrije trap op. Die bleef zonder gevolgen, zulks in tegenstelling tot de volgende "Freistoß" want toen werd de bal van de voet van Justin Wolfswinkel van richting veranderd (1-1). De vreugde aan Sneker zijde was echter van korte duur, want niet veel later ging De Vries onder de bal door en kopten de bezoekers bij de tweede paal de tweede binnen. Vervolgens probeerde Black Boys in de resterende speelminuten nog wel iets aan die achterstand te doen, maar een schuiver en een corner bleven beide zonder gevolgen.



Vlak na rust werd De Vries bijna verrast door een door de wind gedragen vrije trap, maar tot opluchting van de "Men in Black" zeilde de bal naast. Die opluchting was echter geen lang leven beschoren. Even later werd Rui Jorge Kelly op snelheid afgetroefd, waarna de spits van SC Makkinga beheerst afrondde (1-3). Daarna kende Giovanni Bleeker een paar keer een ongelukkig moment en ontsnapte Black Boys dat steeds meer lucht tekort kwam, een aantal keren aan de vierde tegentreffer. Die viel echter een paar minuten later alsnog, toen De Vries bij een vrije trap een rebound weggaf en nog geen twee minuten later toen de linker spits na een steekpass alleen voor de Sneker doelman opdook, lag treffer nummer vijf ook al in het mandje.



Een volgende vrije trap leverde opnieuw een hachelijk moment op en kort daarop voorkwam Richard Nieuwland nadat De Vries was omspeeld, dat de gasten het halve dozijn vol maakten. Dat aantal verscheen even later bij een fraaie uithaal echter toch in het notitieblokje. Daarmee was de koek nog niet op. Nadat SC Makkinga bij een tweetal doelpogingen net niet de juiste richting vond, zeilde een vrije trap van een meter of 35 over De Vries in de bovenhoek (1-7), waarna een listig genomen vrije trap net niet listig genoeg was om het net voor de achtste keer te laten trillen.



Over trillen gesproken. De technische staf moet de bekercampagne en de competitie toch met angst en beven tegemoet zien, want het optreden van Black Boys dat komende woensdag tegen SC Bolsward oefent, was deze middag op alle onderdelen (veel) te pover om de komende duels ook maar met enig vertrouwen tegemoet te zien.

Black Boys - SC Makkinga 1-7 (1-2)

Doelpunten: 0-1 Ivo Savenije (15.), 1-1 Justin Wolfswinkel (31.), 1-2 Chiel Platje (33.) 1-3 Savenije (53.) 1-4 Jonne Bijstra (69.) 1-5 Chiel Platje (71.) 1-6 Platje (79.),1-7 Ronnie Waringa (89.)

Opstelling Black Boys: Sander de Vries, Richard Nieuwland, Mladen Dubravac, Rui Jorge Kelly, Martijn Jetten (25. n.n.), Jacob Verwer (46. Yannick Luhoff), Giovanni Bleeker, Justin Wolfswinkel (72. Jacob Verwer), Msokolo Ramazani Dieudonne, Dennis Niemarkt en Michael Jansen.

Bron: https://pengel.weebly.com/