Ploegenpresentatie Gewest Fryslân met eigen TV-format

SNEEK- In tegenstelling tot de meeste andere teams uit de top van het Nederlandse schaatsen heeft het Gewest Fryslân zich nog niet gepresenteerd aan het grote publiek. Dit wordt vrijdag 27 november, wat het Gewest betreft, meer dan ingehaald met een eigen tv-programma die via een livestream wordt uitgezonden. Alle betrokkenen binnen het Gewest inclusief sponso-ren en pers worden uitgenodigd om dit programma te volgen en zo geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in het Friese schaatslandschap.