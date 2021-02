Peter van der Meeren vertelt in de Feyenoord BoekenCast over ’21 man’

SNEEK- Peter van der Meeren, sportverslaggever bij de Leeuwarder Courant, schreef het boek ’21 man’, de beruchte Razziawedstrijd op 21 mei 1944. In een aflevering van de Feyenoord BoekenCast legt Van der Meeren onder meer uit hoe ‘21 man’ is ontstaan en hoe hij aan alle persoonlijke informatie over Feyenoorder Arie de Vroet is gekomen.