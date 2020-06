Per 1 juli ook binnensportaccomodaties en sportkantines weer open

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Het is erg goed dat de binnensportaccommodaties net als de sportscholen nu per 1 juli ook open mogen. We zien vooral de jeugd van Nederland graag weer snel genieten van sport in de talloze binnensportaccommodaties die Nederland rijk is. Dat houdt hen op de been, maakt ze weerbaar en draagt veel bij aan hun gezondheid en sociale welzijn. Wij hebben er een groot vertrouwen in dat de binnensport, net als eerder de buitensporten hun accommodaties volledig conform de richtlijnen van het RIVM openstellen.”



Dielessen over de openstelling van sportkantines: “Voor veel verenigingen is het essentieel voor hun voortbestaan dat zij de clubhuizen en kantines per 1 juli weer open mogen stellen. Goed voor de ledenbinding, het sociaal contact en voor het verkrijgen van de eerste inkomsten sinds het begin van de corona-crisis.”



In de versoepeling van de maatregelen is voor de sport ook opgenomen dat per 1 juni door de gehele leeftijdsgroep t/m 18 jaar de 1,5 meter tijdens de sportactiviteit zelf niet gehandhaafd hoeft te worden.