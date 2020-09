Opnieuw verlies voor Black Boys

Zo moest voorzitter Jan Broersma tegen Oldeboorn de handschoenen weer aantrekken, omdat Sander de Vries ontbrak, terwijl trainer Richard Venema eveneens geen beroep op Harry Terpstra en de nog altijd geblesseerde Arjen Brinksma kon doen. Hoewel het elftal van "All Blacks" verder uit een stuk of negen vaste basisklanten bestond, was de bank uit nood met een aantal "onbekende" grootheden gevuld, waarbij elftalleider Lolle de Jong als wisselspeler de wei in moest en Harmen Koopmans, normaliter doelman van het tweede elftal, zelfs als diepste spits werd ingezet.

Dat alles gebeurde na een eerste helft, waarin de thuisclub veel beter was en niet onverdiend afstand nam. Dat beeld bleef in de tweede helft aanvankelijk ongewijzigd, maar in de laatste 20 minuten kantelde de wedstrijd en was Black Boys de bovenliggende partij. In die fase kreeg de ploeg ook een paar grote mogelijkheden om de achterstand te verkleinen c.q. teniet te dien, maar Michael Jansen en Yannick Luehof hadden het vizier niet op scherp staan. Daarmee verzuimden deze beide acteurs om de noodlijdende club aan een punt en aan de eerste succesbeleving van dit seizoen te helpen.



Komende zondag reist Black Boys af naar Terscheling waar men om 14.45 uur tegen de lokale SC begint aan de afsluiting van de poulefase van de beker.

Oldeboorn - Black Boys 2-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 n.n., 2-0 n.n.

Scheidsrechter: J. Hielkema

​Gele kaart:

Opstelling Black Boys: Jan Broersma, Dennis Kempen, Richard Nieuwland, Rui Jorge Kelly, Martijn Jetten, Joël Baptiste, Mladen Dubravac, Raymond Abelsma, Justin Wolfswinkel, Michael Jansen en Yannick Luehof - wisselspelers: André Abelsma, Ibrahim Aissa, Lolle de Jong, Harmen Koopmans

Bron: https://pengel.weebly.com/