Op 22-23 augustus (her)Openingswedstrijden KWS

Het zeilseizoen 2020 begon zo mooi met de winterwedstrijden in januari en februari. Door de Covid19 crisis werden vervolgens alle wedstrijden afgelast. Dit is uiteraard een terechte beslissing geweest gezien de gezondheidsrisico’s. Tijdens de persconferentie van de Rijksoverheid op 24 juni werden verschillende versoepelingen aangekondigd. Naar aanleiding van de persconferentie hebben we contact gehad met de Gemeente Sûdwest-Fryslân waarbij de mogelijkheden voor het organiseren van zeilwedstrijden zijn besproken. Hierbij uiteraard rekening houdend met de kaders van de Veiligheidsregio Fryslân.

Uit dit overleg is naar voren gekomen dat we weer zeilwedstrijden mogen organiseren en zo van onze mooie zeilsport kunnen genieten. Helaas is het niet mogelijk om dit jaar een Sneekweek te organiseren. We gaan wel proberen om in augustus nog een extra evenement te organiseren: de (her)Openingswedstrijden. We hebben deze gepland op 22 en 23 augustus. De wedstrijdkalender voor dit najaar ziet er nu als volgt uit:

• 22 - 23 augustus: (her)Openingswedstrijden voor alle erkende klassen

• 4 – 6 september: NK Sailhorse, Efsix en Spanker

• 19 – 20 september: ONK Sprint Optimist

• 26 – 27 september: Sluitingswedstrijden voor alle erkende klassen

• 3 – 4 oktober: NK 30m2 en Schakel (oorspronkelijk gepland in juli)

• 17 – 18 oktober: Roekoepôle race (skûtsjes)

• 31 oktober – 1 november: Winterkampioenschap Solo

Als sectie Wedstrijdzeilen zijn we inmiddels gestart met de voorbereidingen. Zo zullen we contact opnemen met de verschillende klassenorganisaties en zal worden beoordeeld welke aanvullende maatregelen we als KWS moeten nemen om de wedstrijden veilig voor de deelnemers en vrijwilligers te kunnen laten plaatsvinden. Dit kan betekenen dat we minder ‘bewegingsvrijheid’ hebben dan we gewend zijn omdat bepaalde faciliteiten bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn. We zullen jullie hierover op een later moment via onze website nader informeren.

Ook is het niet uitgesloten dat wanneer er tussentijds aanscherpingen door de Rijksoverheid of Provincie Fryslân worden afgekondigd, wanneer we niet voldoende vrijwilligers hebben of wanneer we de wedstrijden niet zonder gezondheidsrisico’s voor onze deelnemers of vrijwilligers kunnen organiseren we genoodzaakt zijn om later alsnog te moeten besluiten één of meerdere evenementen te annuleren. We vragen op voorhand jullie begrip hiervoor.

KWS sectie Wedstrijdzeilen