Ook SWZ start onderlinge jeugdwedstrijden

SNEEK- “Vanwege de nieuwe maatregelen zijn er de komende weken helaas geen competitiewedstrijden. We willen echter wel onze jeugdleden de mogelijkheid bieden om te voetballen en dit gaan we ook doen”, schrijft de voetbaltechnische commissie van SWZ op haar clubsite.

“Voor de jeugd tot en met 17 jaar worden er onderlinge wedstrijden georganiseerd, met aanvullend een penalty- en latjetrapcompetitie. We starten 24 oktober voor een periode van in eerste instantie van vier weken. Nadere informatie volgt via de gebruikelijke kanalen.”