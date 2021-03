Ook dit jaar geen Fietselfstedentocht

BOLSWARD- Er is licht aan het einde van de donkere tunnel, maar de weg om daar te komen is nog altijd lang. Dat is zoals het nu lijkt - zo’n 10 weken voor Pinkstermaandag, de dag waarop normaal gesproken de Fietselfstedentocht georganiseerd zou worden. De afgelopen maanden heeft het bestuur gebrainstormd over een plan van aanpak voor de editie van 2021. Vanwege de grote onzekerheid die het coronavirus nog altijd veroorzaakt, is er gewerkt aan twee verschillende draaiboeken: het organiseren van een reguliere tocht en de mogelijkheid tot een alternatieve versie.

Na het afgelasten van de editie van vorig jaar was het voor het bestuur geen optie om in 2021 opnieuw een streep door de tocht te zetten. Het verlangen van de deelnemers om dit jaar weer langs de elf Friese steden te fietsen is daarvoor simpelweg te groot. Begin deze maand kwam het bestuur tot de conclusie dat het perspectief op het organiseren van een reguliere Fietselfstedentocht nog altijd niet gunstig is. Daarom is noodgedwongen besloten opnieuw een streep te zetten door de tocht.

Plan B

“Ons ‘Plan B’ biedt deelnemers echter de kans om de tocht vanaf eind mei (de exacte datum maken we later bekend) zelfstandig te rijden. Al sinds het begin van dit jaar wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het bouwen van een Fietselfstedentocht-app, waarmee deelnemers die betaald hadden voor de tocht van 2020, op eigen gelegenheid fietsend langs de elf Friese steden kunnen”, zegt het bestuur.

“De app komt in de weken voor het Pinksterweekeinde beschikbaar in de ‘Google Play Store’ (Android) en de ‘App Store’ (iOS). Door de app te downloaden op uw smartphone en in te loggen met de vooraf toegewezen code voor de tocht van dit jaar, kunnen deelnemers vanaf eind mei (de exacte datum maken we later bekend) tot en met zondag 1 augustus 24.00 uur de tocht volbrengen. De deelnemer bepaalt zelf op welke dag hij of zij de tocht maakt door op de startknop in de app te drukken. Daardoor begint er een timer te lopen van 19 uur, waarbinnen de tocht moet worden afgerond.”

“Om grote drukte op de route te voorkomen, valt ook de startplaats voor deze editie zelf te kiezen. In iedere Friese stad (plus de traditionele stempelposten Holwerd en Oudemirdum) komt een bord met een QR-code te staan, waarmee digitaal ‘gestempeld’ kan worden. Dit kan door de QR-code via de camerafunctie van uw smartphone te scannen of de tocht door middel van gps te voltooien. Meer informatie over de app en hoe deze te gebruiken is tijdens het fietsen, zullen wij in aanloop naar het Pinksterweekeinde communiceren.”

“Wij willen benadrukken de Fietselfstedentocht dit jaar niet te organiseren, maar slechts te faciliteren. Met ons ‘Plan B’ willen wij onze trouwe deelnemers de kans bieden om - als de coronasituatie dat toestaat - alsnog de Fietselfstedentocht te rijden. Een belangrijk voorbehoud is dat wij de deelnemers oproepen zich aan de door de overheid vastgestelde regels te houden en dus niet met meer mensen te fietsen dan op dat moment is toegestaan.”

“Het is ontzettend jammer dat, na de afgelaste editie van 2020, er nu voor het tweede jaar op rij een streep gaat door een reguliere editie van de Fietselfstedentocht. Maar wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan te kiezen voor het in onze ogen enige alternatief.”