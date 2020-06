ONS Sneek vult selectie verder aan

SNEEK - ONS Sneek heeft de selectie voor komend seizoen aangevuld met twee talentvolle nieuwe spelers. Het gaat daarbij om de 20-jarige middenvelder Gabriël Fernando en de 21-jarige doelman Sybren Terlouw. Fernando die bij csv Be Quick Dokkum begon en daarna een deel van zijn jeugdopleiding bij Cambuur genoot, komt over van eersteklasser Leeuwarder Zwaluwen, terwijl sluitpost Terlouw het sportcomplex van eveneens in de eerste klasse uitkomende Broekster Boys verruilt voor het Zuidersportpark.

Eerder trok de derde divisionist al Rick Boyer (Be Quick 1887) en Patrick van der Veen (Berkum) aan en verlengde de club de verbintenissen met Tom Arissen, Glenn Buma, Joël Brandsma, Justin van der Dam, Han van Dijk, Jordy de Hoedt, Nick Kleen, Tiemen Landman, Ruendel Martina, Tyson dos Santos en Wesley Tankink. Daarmee bestaat de selectie van Jan Vlap die met ingang van komend seizoen Paul Raveneau opvolgt, momenteel uit zestien spelers en de verwachting luidt dan ook, dat ONS binnenkort nog een paar aanwinsten zal presenteren.



​Een eerdere aanwinst i.c. Youri ter Arkel van Be Quick 1887 trok de overschrijving naar de Sneker divisionist in, nadat bekend werd dat ONS overwoog bij de KNVB een verzoek in te dienen om het vlaggenschip komend seizoen in de hoofdklasse in te delen. Dat was toch wel een opmerkelijke move, omdat ten tijde van de overschrijving al min of meer duidelijk dat ONS vrijwel geen kans meer maakte om zich in de derde divisie te handhaven.

