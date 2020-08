ONS Sneek verliest oefenwedstrijd met 5-1 van Go-Ahead Kampen

Met zeer sombere gezichten verlieten de spelers van hoofdklasser ONS Sneek zaterdag- middag in Kampen de kleedkamer. Niet best werd er gemompeld. Gelijk hadden ze. Wat de geheel in het blauw gestoken gasten hadden laten zien tegen Go Ahead Kampen deed zeer aan de ogen. Ongetwijfeld ook die van Jan Vlap, die de komende weken heel veel huiswerk zal moeten verrichten om zijn ploeg aan het voetballen te krijgen om zodoende met een gerust hart aan de competitie te kunnen beginnen, die zaterdag 5 september a.s. van start gaat met een thuiswedstrijd tegen Berkum.

Was het spel in het gewonnen oefenduel thuis tegen Zeerobben (3-0) al niet om over naar huis te schrijven (Jan Vlap zei toen dat er nog het nodige moest worden verbeterd), afgelopen dinsdagavond in Emmeloord tegen Flevo Boys was het op de eerste goede 25 minuten na ook maar heel matig wat ONS Sneek etaleerde. Het oefenduel bij Go Ahead Kampen was een enorme dissonant in de oefencampagne in de voorbereiding op komend seizoen. De rood-gelen wonnen evenals Flevo Boys met 5-1. Op die eindstand viel niets af te dingen. Dat zei voldoende over de zwakke vertoning van ONS Sneek.

