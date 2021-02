ONS Sneek verlengt met vier spelers

De technische commissie van de oranjehemden bereikte met in alfabetische volgorde Tristan Boersma, Gabriël Fernando, Wesley Tankink en Sybren Terlouw overeenstemming over een langer verblijf op "South Park".

Doelman Tristan Boersma kwam voor dit seizoen over van Cambuur o.19 en vormt met Sybren Terlouw die van Broekster Boys overkwam, de concurrentie van doelverdediger Justin van der Dam die tot nu toe in dit gekortwiekte seizoen de voorkeur kreeg. Verdediger Gabriël Fernando die het shirt van de Ljouwerter Sweltsjes verruilde voor dat van ONS Sneek, is evenals Boersma en Terlouw bezig aan zijn eerste seizoen in oranje en ontwikkelde zich in de eerste maanden van dit seizoen tot één van de defensieve pijlers van Vlap's squadra. Wesley Tankink tenslotte loopt al sinds het seizoen 2019-2020 door de toegangspoort van het Zuidersportpark en werd nadat hij vanwege blessureleed in zijn eerste seizoen lange tijd ontbrak, deze korte jaargang een vaste waarde op het middenveld van de hoofdklasser.



Naast bovenstaande versterkingen en verlengingen verwacht ONS Sneek in de komende weken nog meer leden van de huidige A-selectie aan zich te binden. Daarbij zal de naam van Rick Boyer waarschijnlijk ontbreken, omdat de linksback de reisafstand tussen Appingedam en Sneek als te belastend ervaart.

