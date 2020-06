ONS Sneek start met een interne competitie op de zaterdagochtend

SNEEK - Geen partijtjes op de training, maar gemixte partijtjes op zaterdagochtend! In verband met de corona-maatregelen hebben de kinderen lang thuisgezeten. Afgelopen week is O.N.S. Sneek weer gestart met de trainingen en ook op het Zuidersportpark merkten ze dat de jeugd het heerlijk vond om weer te kunnen voetballen.

De trainingen zijn hervat, maar de competitie zal pas vanaf 1 september weer kunnen starten. Daarom willen ze bij ONS Sneek op zaterdagochtend een interne competitie organiseren voor de jeugdspelers van de Champions t/m de JO12.

Deze interne competitie zal georganiseerd worden volgens de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF en de KNVB. Dat betekent dat ouders het sportpark niet op mogen, maar de kinderen afzetten bij de ingang. O.N.S. werkt met looproutes voor de vertrekkende en de arriverende spelers en de club heeft ondersteuning van corona-coördinatoren. Dit zal enkel georganiseerd worden voor de jongste doelgroep, omdat de jeugd van de JO13 t/m de JO19 nog geen wedstrijden mag spelen.

Het is een toernooi, waarbij spelers van de verschillende leeftijden gemixt worden en onderlinge wedstrijdjes zullen spelen. Het gaat om vier zaterdagen, namelijk zaterdag 16 mei, zaterdag 23 mei, zaterdag 30 mei en zaterdag 6 juni. De leeftijdscategorie van de Champions t/m de JO9 speelt de wedstrijdjes van 10:00 – 11:15 uur. De leeftijdscategorie van de JO10 t/m de JO12 speelt de wedstrijden van 11:15 – 12:30 uur.

“Mark Rutte gaf in zijn persconferentie aan dat sportactiviteiten ook beschikbaar moeten zijn voor niet-leden. Daarom zijn ook alle niet-leden van harte welkom om bij ONS Sneek deel te nemen aan dit toernooi op zaterdagochtend. Wanneer je wilt deelnemen aan dit toernooi, of aan de doordeweekse trainingsmomenten, meld je dan aan via dit formulier: https://forms.gle/XAdzsffpU81LBVwQ6. Volgens de corona-richtlijnen is het verplicht om je aan te melden, zodat wij weten welke kinderen we kunnen verwachten. Voor leden van ONS Sneek hoeft dit niet, die hoeven zich alleen af te melden bij de leider als zij niet komen”, aldus Douwe Jan van der Wal, Hoofd Voetbalzaken bij ONS Sneek. Hij zal na aanmelding direct contact met de spelertjes opnemen. Zij ontvangen dan alle verdere informatie, inclusief het corona-protocol.