ONS Sneek nog niet klaar

SNEEK- ONS Sneek beleefde een niet al te beste competitie-ouverture, want de formatie van trainer Jan Vlap ging tegen het geroutineerde Berkum na een 0-0 ruststand met 5-1 onderuit. "De accu raakte in de tweede helft leeg", aldus de verliezend trainer, die vond dat zijn ploeg nog niet klaar was voor het grote werk en die liever nog wat meer tijd voor de voorbereiding had gehad.

In die voorbereiding was het voetbal door de bank genomen nog niet je van het. Vorige week liet de ploeg bij de laatste test echter een helft lang heel aardig voetbal zien, maar daarvan was gistermiddag geen sprake. Het spel was rommelig en verliep in een niet al te hoog tempo, al kreeg ONS wel enkele kansjes. De grootste was echter op slag van rust voor de gasten. Een vrije trap van Chris van der Meulen leek de openingstreffer op te leveren, maar uiteindelijk werd de bal via een Sneker been weggewerkt.



Meteen na rust werd het vuurwerk door Berkum aangestoken en nadat Johnson Bacuna eerst nog een paar mogelijkheden liet liggen, leverde dat al na dik vijf minuten de eerste explosie op. Na een slordigheid aan de zijde van de thuisclub mocht Jonathan van Marle alleen op doelman Justin van der Dam afgaan en hij gaf de ONS-goalie beheerst het nakijken. Nog geen drie minuten later klonk de tweede knal op het Zuidersportpark toen de Sneker defensie Chris van der Meulen bij een solo geen duimbreed in de weg legde en weer vijf minuten later toen Bacuna nadat een inzet op de paal belandde, de rebound verzilverde, was het vonnis voltrokken.



Vervolgens ontsnapte de thuisclub aan een grotere achterstand, toen Van der Meulen na voorbereidend werk van Bacuna de lat trof. Niet veel later ervoer Ruendel Martina aan de andere kant ervoer dat de dwarsligger ook bij hem niet meewerkte. Dat was in tegenstelling tot de eerste helft toen de Snekers nog wel een paar keer voor de goal van doelman Huub Veurink opdoken, de enige vermeldenswaardige actie van de oranjehemden in de eerste twintig minuten van het tweede bedrijf.



De gasten vulden de voorraad vermeldenswaardige acties daarentegen verder aan. Met nog iets meer dan twintig minuten op de stadionklok, nam de van Harkemase Boys overgekomen Bas van Wijnen de bal bij een afgeslagen hoekschop op de pantoffel en was de 0-4 een feit. Daarmee was de Zwolse koek nog niet op, want niet lang daarna rondde Van Marle een door Van der Meulen opgezette aanval met zijn tweede van de middag af.



Die middag kreeg een minuut later vanuit Sneker perspectief een iets aangenamer karakter, toen spits Ruendel Martina een voorzet van Rico Cordes vanaf de linkerkant tegen de touwen werkte. Het was echter niet meer dan een doekje voor het bloeden en dat doekje liep even later nog een smetje op, toen de doelpuntenmaker er met een blessure vanaf moest. Martina werd vervangen door Mark Westra die daarmee zijn eerste officiële minuten in de Sneker hoofdmacht maakte, die verder aan het eerste officiële optreden van het seizoen 2020-2021 weinig plezier beleefde.



Buitenpost

Buitenpost, de andere Friese hoofdklasser en komende zaterdag de tegenstander van ONS Sneek, ging in de eerste competitiewedstrijd eveneens onderuit. De ploeg van trainer Jasper Bouma verloor door een treffer van Omar Kavak bij titelkandidaat SC Genemuiden met het kleinst mogelijke verschil.

Bron: https://pengel.weebly.com/