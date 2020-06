ONS Sneek naar Hoofdklasse

SNEEK - Vanochtend heeft het bestuur van ONS Sneek van de competitieleider van de KNVB een telefonische bevestiging ontvangen dat de club in het volgend seizoen in de Hoofdklasse van het zaterdagvoetbal wordt ingedeeld.

Hiermee wordt het verzoek, dat ONS Sneek een aantal weken geleden heeft ingediend, gehonoreerd. Over circa twee weken zal de KNVB de officiële indeling bekendmaken. Het bestuur is content met de indeling omdat het Hoofdklasseniveau een betere weerspiegeling is van het niveau van de nieuwe, jonge spelersgroep en meer parallel loopt met de financiële armslag van de vereniging.