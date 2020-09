ONS Sneek na prima pot in tranen

Voetbal wordt volgens de leer der oefenmeesters vaak op details beslist en dat was deze middag niet anders. Waar de ene inzet net een paar centimeter te veel afboog, viel de andere net binnen en dat verklaart grotendeels het minieme verschil op het fraaie digitale scorebord van de oranjehemden dat na negentig minuten en een beetje 1-2 aangaf.

Het begin van die tijdspanne was overigens niet al te opwindend, al oogde een omhaal van Kevin Mennega uit een hoekschop van Gabriël Fernando nog wel spectaculair. Het eindresultaat was echter nihil en dat gold ook bij een inzet van Carlos Groen die na een dieptepass voorlangs schoot. Na die speldenprikken zorgde de thuisclub via Max de Boom en Nick Kleen met enige regelmaat voor dreiging, maar ook die leverde evenals schoten van Nog Benninga en Daan Driever uiteindelijk weinig pecunia op, zulks in tegenstelling tot de volgende aanval van de bezoekers. Na voorbereidend werk van Ron Rosenhart liet Daan Sutorius namelijk de 0-1 noteren en daarmee werd het overwicht dat de Amsterdammers in die fase hadden, in de score tot uitdrukking gebracht.



Vlak voor rust moest doelman Justin van der Dam na een afstandsschot van Daan Driever die eerder o.a. voor Be Quick 1887 en de Koninklijke HFC uitkwam, nog een keer flink aan de bak en hij zag dat de gasten vroeg in de tweede helft na een vermeende overtreding op Noa Benninga een strafschop claimden. Die claim was echter en zeker in de ogen van het Sneker publiek ongefundeerd, terwijl de gelijkmaker dat wel degelijk was. Die viel namelijk in een fase, waarin ONS Sneek het initiatief meer en meer naar zich toetrok. Dat leidde in eerste instantie tot mogelijkheden voor Kevin Mennega en Max de Boom. Beide keren vond ONS Sneek echter niet de juiste richting of misschien beter: nog niet, want luttele minuten later bediende Patrick van der Veen na een hoekschop van Gabriël Fernando aanvaller Nick Kleen en die liet van dichtbij de 1-1 noteren



De vreugde aan Sneker zijde leek een kort leven beschoren, want vrijwel meteen na de spelhervatting bracht Raymond Manuputty vanaf rechts ploeggenoot Ron Rosenhart in stelling, maar tot opluchting van de Sneker schare verdween zijn inzet over. Na dat schrikmoment leek het muntje toch de Sneker kant op te vallen, toen Mark Westra uithaalde (redding doelman Virgil Deen) en toen diezelfde speler even later Han van Dijk aan het werk zette. Het aluminium reikte Swift de helpende hand en in de daaropvolgende blessuretijd had Swift nog een keer ene wel heel gelukkige hand, toen de bal na een onoverzichtelijke situatie voor de voeten van invaller Jelle Spanninga terecht kwam en die het laatste zetje gaf.



Daarmee bezorgde hij zijn ploeg inextremis alsnog de niet meer verwachte overwinning en ONS Sneek een kruiwagen vol met tranen, te meer omdat de ploeg van Jan Vlap op basis van het vertoonde spel absoluut een puntje en misschien wel meer had verdiend.

ONS Sneek - AVV Swift 1-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Daan Sutorius (32.), 1-1 Nick Kleen (53.), 1-2 Jelle Spanninga (90.+3)

Scheisrechter: X. Stoffer

Gele kaart:

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam. Rick Boyer, Gabriël Fernando, Patrick van der Veen, Jordy den Hoedt (86. Joël Brandsma), Wesley Tankink Mark Westra, Kevin Mennega, Han van Dijk, Nick Kleen (76. Glenn Buma) en Max de Boom (69. Rico Cordes)

​Opstelling AVV Swift: Virgil Deen, Raymond Manuputty, Guido Moelee, Daan Sutoprius (76. Jesse Dingjan), Fidel Yilmaz, Daan Driever (67. Jelle Spanninga), Carlos Groen, Tom Enthoven, Nog Benninga, Ron Rosenhart en Mallqui Cabezas

Bron: https://pengel.weebly.com/