ONS Sneek krijgt meer kleur op de wangen

SNEEK- In tegenstelling tot de oefenwedstrijd tegen Go Ahead Kampen toen de Snekers de hele wedstrijd niet thuis gaven, leverde ONS Sneek tegen Be Quick 1887 in het eerste deel van de wedstrijd degelijk werk af en bleef men ruim een uur op gelijke hoogte met de Groningers. Na "it skoft" toen trainer Jan Vlap een aantal andere spelers in bracht, was het allemaal net een tikkeltje minder met als gevolg dat men in het laatste half uur nog twee treffers moest incasseren en uiteindelijk met 1-3 verloor.

De technische "patron" van de oranjehemden kon voor het eerst een beroep doen op verdediger Rick Boyer die net op tijd fit was voor het duel met zijn voormalige ploeggenoten. Daarnaast had de oefenmeester een basisplaats ingeruimd voor de vorige week aangetrokken aanvaller Max de Boom, terwijl Ruendel Martina in de spits logischerwijs de voorkeur kreeg, omdat Jermaine Bregita komende zaterdag bij de competitiewedstrijd tegen Berkum nog niet speelgerechtigd is.



Al snel leek het dezelfde kant op te gaan als tegen het al genoemde Go Ahead Kampen, want de wedstrijd was nog geen twee minuten oud, toen Daniël Teune de bezoekers aan een voorsprong hielp. ONS had het antwoord echter snel paraat en in de tiende minuut bracht de al genoemde Martina het oranje vlaggenschip langszij,



​Na rust toen de Sneker coach zoals hiervoor al werd vermeld, een aantal verse krachten de prachtige wei op het Zuidersportpark instuurde, werd het spel van zijn ploeg iets minder fris en wist Be Quick 1887 via twee treffers van Geertjan Liewes de wedstrijd ook qua score naar zich toe te trekken. Niettemin kreeg ONS Sneek in het eerste uur en met name in de eerste helft meer kleur op de wagen en bood het voetbal in die tijdspanne perspectief voor de competitie-ouverture van komende zaterdag, wanneer ONS Sneek als gastheer van Berkum optreedt.

