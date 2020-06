ONS Sneek hijst de regenboogvlag

Voorzitter Joan van der Veen: “We onderschrijven de ideële uitganspunten volledig. Voetbal hoort in onze visie een sport te zijn van en voor iedereen, ongeacht afkomst of seksuele voorkeur. ONS Sneek is een inclusieve voetbalclub waar iedereen veilig kan sporten en zich geaccepteerd voelt. Daar staan we voor als bestuur en houden onze kaderleden en spelers zowel op het veld als daarbuiten aan deze grondregel. Voor ons is de regenboogvlag dan ook een logisch uitvloeisel van de wijze waarop we in de maatschappij willen staan. Open, transparant, veilig en gastvrij.”