ONS Sneek boekt eerste oefenzege

Zeerobben dat vorig seizoen op de strijd om lijfsbehoud leek af te stevenen, haalde met Jan Dommerholt, Curty Gonzales, Tim Oosterbaan en Gustavo van der Veen vier spelers voor wie het Zuidersportpark geen onbekend terrein is. Samen met Patrick Amels die een jaar eerder naar Harlingen terugkeerde, bestaat het eskader ex-oranjehemden uit vijf spelers en met hen hoopt men aan de Achlumerdijk op betere tijden.



Daarvan was in de openingsfase nog geen sprake, want de thuisclub opende al na vijf minuten door toedoen van middenvelder Han van Dijk de score. Nadien hield het veldspel van de groenhemden niet over, maar dat gold evenzeer voor de thuisclub. Niettemin kreeg ONS voor rust nog een aantal mogelijkheden om de marge uit te breiden. Bij één van die mogelijkheden verdween een kopbal via de lat over. Vervolgens werd een inzet vanuit de draai van Tom Arissen geblokt, waarna Wesley Tankink de afvallende bal strak inschoot. Helaas voor hem verdween het belangrijkste attribuut net langs de voor hem verkeerde kant van de paal.



Zeerobben stelde daar aanvallend niet veel tegenover en alleen bij een inzet van Patrick Amels dreigde even gevaar, al leek dat groter dan het in werkelijkheid was. Niet veel later voorkwam doelman Justin van der Dam bij een diepe bal dat Curty Gonzales gevaarlijk kon worden, waarna een tweede uithaal van afstand ruim naast de oranje goal belandde.



​Die goal stond in het eerste deel van de tweede helft wat meer in de belangstelling, al kwam dat mede door fouten aan Sneker zijde. Zo nam de in de tweede helft ingevallen doelman Tristan Boersma bijna te veel risico en moest Patrick van der Veen na een slippertje van Joël Brandsma een corner weggeven. Ook bij een vrije trap van de gasten moest de thuisclub via Tom Arissen een hoekschop weggeven, maar ook die leverde evenals de eerste niets op. De oogst van de gastheren was in die fase overigens niet groter, al kreeg ONS na een voorzet van Glenn Buma nog wel een aardige kopkans en na twee goedlopende aanvallen over rechts evenzo vele mogelijkheden. Bij de eerste verdween de bal een metertje over en bij de tweede leverde de inzet niet meer dan een corner op.



Kort daarop werd de inmiddels weer binnen de lijnen teruggekeerde Nick Kleen - één van de beteren aan ONS-zijde - net binnen de zestien neergelegd, waarna Van Dijk met zijn tweede van de middag de marge soeverein verdubbelde. Nog geen twee minuten later maakte de Zeerobben-defensie bij een hoekschop niet bepaald een solide indruk en tikte Joël Brandsma bij de tweede paal de 3-0 binnen en dat werd even later ook de eindstand, ook al omdat één van de kleinste spelers van ONS bij een voorzet van Gabriël Fernando onder de bal doorging.



Die uitslag viel geflatteerd te noemen, want qua veldspel onderscheidde ONS zoals hiervoor al werd vermeld, zich niet of nauwelijks van de tegenstander. De ploeg van trainer Jan Vlap was (te) vaak slordig in de aannames c.q. (eind)passing en koos ook een aantal keren voor de moeilijk(st)e oplossing. Wat dat betreft is er dan ook nog winst te behalen.

ONS Sneek - Zeerobben 3-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Han van Dijk (5.), 2-0 Van Dijk (81.-pen.), 3-0 Joël Brandsma (84.)

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Rick Boyer, Gabriël Fernando, Patrick van der Veen, Jordy den Hoedt, Tom Arissen, Wesley Tankink, Han van Dijk, Kevin Mennega, Nick Kleen en Jermain Bregitha

Opstelling Zeerobben: Sietse Vissers, Brent de Groot, Gustavo van der Veen, Armando Zwart, Kristian Veenstra, Adrian Jarjour, Patrick Amels, Tim Oosterbaan, Curty Gonzales, Dylan Drent en Jan Dommerholt

Tekst https://pengel.weebly.com/