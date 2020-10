ONS Sneek blijft lang in de race

Door een blessure en vanwege een besmetting ontbraken bij ONS een viertal acteurs en moest trainer Jan Vlap improviseren. Bij die improvisatie had hij de backposities toebedeeld aan Glenn Buma en Joël Brandsma en zij zagen dat een eerste hoekschop van de bezoekers door alles en iedereen werd gemist en dat ex ONS'er Fabian Stevens een minuut of tien later na een teruggelegde bal een afzwaaier produceerde.

Daarvoor had de thuisclub die voorzichtig te werk ging, een paar keer geprobeerd om gevaar te stichten maar Ruendel Martina ging onder een voorzet van Max de Boom door en een opzet met Han van Dijk en Nick Kleen in de hoofdrollen kreeg geen vervolg. Nadat een voorzet van De Boom in de grijpgrage handen van doelman Hidde Streutker verdween en aanvoerder Wesley Tankink bij een aanval over rechts Kleen net niet wist te bereiken, veroverde laatstgenoemde bij een breedtepass de bal en zette hij Martina aan het werk. Diens inzet werd echter geblokt, waarna de aanval doorliep en Kleen vanuit buitenspelpositie de 1-0 liet noteren.



Hoewel die treffer werd geannuleerd, gaf dat moment aan dat er voor de nog puntloze oranjehemden wellicht toch iets te halen viel, al trok HZVV vervolgens het initiatief wel meer naar zich toe. Een doelpoging van Stevens en een vrije trap van dezelfde speler brachten ONS echter niet in verlegenheid en ook toen Mark Westra balverlies leed en Joël Brandsma door Sander Dzemidzic werd afgetroefd, kwam het Sneker bolwerk niet echt in problemen. Die waren er aan de andere kant wel, toen Tankink zich net buiten de zestien vrij draaide en de bal richting de onderkant van het dak van het doel verzond.



Doelman Streutker tikte de bal echter over de lat en zag even later dat aan de andere kant een hoekschop weer voor het doel werd gebracht en doelman Justin van der Dam tevergeefs probeerde om die bal te pakken, waarna Kelly Fernando João van dichtbij en eigenlijk uit het niets de 0-1 liet noteren. Niet veel later viel bijna de 0-2. Na een dieptepass van Lorenzo Valente en een inzet van Yoran Popovic kwam de Sneker goalie echter met de schrik vrij, waarna ONS in het laatste deel van het eerste bedrijf probeerde om de bakens te verzetten. De thuisclub kwam daarbij echter niet verder dan een kopbal van Brandsma, ook al omdat een combinatie tussen De Boom, Martina en Tankink op niets uitliep en omdat HZVV bij een laatste aanzet van Tankink en Kleen goed verdedigde.



In de openingsfase van het tweede bedrijf stond met name de ONS-defensie in de schijnwerpers. Tot opluchting van de Sneker kijkers van Sport Noord bleef dat echter zonder gevolgen, omdat Stevens in kansrijke positie voorlangs schoot en een inzet van Dzemidzic over de goal verdween. Vervolgens toonde Van der Dam bij een kopbal van Alex Zomer zijn kwaliteiten en toen Popovic niet veel later van dichtbij mocht uithalen, hield de sluitpost zijn ploeg opnieuw de race.



Vervolgens bracht Vlap met Jermaine Bregita en Rico Cordes vers bloed binnen de lijnen en werd het aandeel van de thuisclub iets groter met een kans voor laatstgenoemde tot gevolg. Die bleef echter onbenut, zulks in tegenstelling tot de volgende mogelijkheid voor HZVV. Hoewel mogelijkheid? Met nog een minuut of zeven op de klok gaf Yannick Manusiwa de bal vanaf de achterlijn voor, waarna het gespikkelde monster in een woud van benen terecht kwam en het been van ONS-verdediger Patrick van der Veen "het ding" onbedoeld en ongemerkt het laatste zetje gaf. Daarmee was de wedstrijd gespeeld en verdween de hoop op een puntje zoals hiervoor al werd vermeld, definitief achter de donkere wolken die inmiddels over het Zuidersportpark trokken.

ONS Sneek - H.Z.V.V. 0-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Kelly Fernando João (36.), 0-2 Patrick van der Veen (83.-e.d.)

Scheidsrechter: J.S. Boringa

Gele kaart: Lorenzo Valente (HZVV)

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam. Glenn Buma, Gabriël Fernando, Patrick van der Veen, Joël Brandsma (85. Giovanni Aronds), Wesley Tankink Mark Westra, Han van Dijk, Nick Kleen, Ruendel Martina (58. Jermaine Bregita) en Max de Boom (58. Rico Cordes)

​Opstelling H.Z.V.V.: Hidde Streutker, Reza Hosseini, Alex Zomer, Yannick Manusiwa, Tim Riksman, Lorenzo Valente (87. Pim de Jonge), Fabian Stevens, Daan Wijma, Sander Dzemidzic (85. Noah ten Brinke), Yoran Popovic (83. Romano Djabadoe) en Kelly Fernando João

Bron: https://pengel.weebly.com/