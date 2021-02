ONS Sneek bereikt hoge klassering in Top 200

ONS Sneek staat landelijk gezien op plaats 42 en is daarmee de hoogst gekwalificeerde Friese club op deze ranglijst. Iets waar ze bij de oranjehemden reuze trots op mogen zijn. Daarnaast is het een vette pluim voor de O.N.S. -jeugdafdeling, die voor een niet onbelangrijk deel verantwoordelijk is voor deze hoge klassering, en de Technische Commissie en de Business Club die dit gezamenlijk mogelijk maken.

In het noorden is sportief partner Be Quick de onbetwiste leider met plaats 13. Naast onze club zijn er nog enkele Friese clubs vertegenwoordigd in de top 200. Drachtster Boys (88), Blauw Wit ’34 (112), Frisia (117), vv Heerenveen (118), Harkemase Boys (128), Buitenpost (145) en FC Burgum (187).