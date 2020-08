ONS als eerste Friese amateurclub Regionaal Gecertificeerd

SNEEK-In de vakantieperiode ontving onze club het mooie bericht dat de KNVB ons een regionale certificering heeft toegekend voor onze jeugdopleiding. ONS Sneek is de eerste club in Fryslân die deze certificering heeft behaald.

In het noorden heeft alleen Be Quick Groningen dezelfde status. Bij monde van voorzitter Joan van der Veen is de club enorm trots op het certificaat. “Het is een bevestiging dat we onze opleiding weer een kwaliteit boost hebben gegeven en ons kunnen onderscheiden.”

Binnen het “Kwaliteit-Performance-Programma” van de KNVB worden op vier niveaus jeugdcertificaten verstrekt: internationaal, nationaal, regionaal en lokaal. In het programma werkt de KNVB voor de uitvoering samen met adviesbureau NMC Bright.

Hoofd Opleidingen Douwe Jan van der wal: “ONS bezat al drie jaar een lokaal certificaat. Dat was per januari 2020 verlopen. ONS wilde een volgende kwaliteit slag maken en heeft alles in het werk gesteld om voor het regionale certificaat te gaan. Na een positief verlopen adviesgesprek kon met de vereiste Audit worden begonnen. Dat is een soort beschrijving van de actuele situatie, getoetst aan 60 -70 criteria. Na een review kwam de positieve bevestiging vanuit Zeist.

Directeur Voetbalontwikkeling van de KNVB Art Langeler zal het certificaat zaterdag 5 september officieel overhandigen.